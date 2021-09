No digas LOOKS, di LOOKAZOS: Estos son los mejores vestidos de la alfombra roja de los premios Emmy 2021 de los que van a hablar todas tus amigas en el grupo de Whatsapp

Café en mano y vamos a repasar los mejore looks de la alfombra roja de los premios Emmy 2021. ¡Lo que nos gusta a nosotras una alfombre roja! Y estas semanas es un no parar. Del Festival de San Sebastián, antes el de Venecia, los MTV VMAs, la Gala MET y esta madrugada los premios Emmy, que supone la 73ª edición de los galardones que celebran las mejores producciones de la televisión.

¿Aún no has visto los mejores looks de la alfombra roja? ¡Aquí los tienes!

Anya Taylor-Joy de Dior Alta Costura

Anya Taylor-Joy. FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Sarah Paulson de Carolina Herrera

Sarah Paulson. FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Kaley Cuoco de Vera Wang

Kaley Cuoco. FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Emerald Fennell de Valentino

Emerald Fennell. FOTO: PETER NICHOLLS REUTERS

Yara Shahidi de Dior Alta Costura

Yara Shahidi. FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Billy Porter de Ashi Studio

Billy Porter. FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Angela Bassett de Greta Constantine

Angela Bassett en la alfombra roja de los Premios Emmy 2021. FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Taraji P. Henson de Elie Saab

Taraji P. Henson. FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Jurnee Smollett de Dior Alta Costura

Jurnee Smollett. FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

Mandy Moore de Carolina Herrera