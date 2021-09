No se puede ser más JLo que JENNIFER LOPEZ con este vestido de inspiración ‘cowboy’ que nos traslada a los 2000 en la Met Gala (y con Ben Affleck a su lado)

El tema de la gala del MET de este año se inspira en la moda estadounidense, bajo el título A lexicon of Fashion (En América: un léxico de la moda). Y sin duda, la que más lo ha cumplido a rajatabla ha sido nuestra querida Jennifer Lopez. ¿Qué hay más americano que el estilo ‘cowboy’? Pues Jennifer de la mano de Ben Affleck se ha convertido el la ‘cowgirl’ más sexy y de estilo 2000. Además, que el look no podía ser más JLo. ¡Una maravilla!

Jennifer Lopez en la Met Gala 2021. FOTO: JUSTIN LANE EFE

¿Dónde hay que firmar para llegar así a los 50? Jennifer Lopez ha paseado este espectacular vestido de Ralph Lauren en color marrón, con un exuberante escote, una sensual abertura lateral que descubre toda su pierna, un bolero con plumas sintéticas y un sombrero de vaquera. La pieza, titulada #AllAmerican, ha sido bordada a mano por 15 artesanos durante doce días. ¡Casi nada! Y según informa ¡MI! News habrían tardado 200 horas en confeccionar la cola del vestido.

Con un increíble vestido de cuero, un cinturón a la cadera, un sombrero estilo cowboy, un bolero de pelo falso y hasta un choker.