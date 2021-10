Cinco marcas españolas que todavía no conoces y que conseguirás añadir un estilo diferente y único

Siempre miramos en las mismas tiendas y eso es una realidad. Es buen momento cuando se inicia una nueva temporada, de descubrir nuevas firmas de moda y son ‘made in Spain’, mucho mejor. Actualmente la moda española está en su mejor momento y aunque cada día surgen nuevas firmas, todas tienen el certificado de calidad. Da igual si estás buscando accesorios, un bolso con un acabado geométrico o un vestido con un estampado ni Sara Carbonero lo tiene en su armario, seguro que encuentras lo que necesitas en la moda española.

Monpiel, Carlota Cahis, Nusa Beauty, Kaleos y The Villa Concept. Estas cinco marcas son todas españolas y puedes encontrar en esas cinco firmas, tanto el bolso para toda la temporada y ese iluminador que necesitas en tu neceser de viaje. La principal característica que tienen todas las marcas que hemos descubierto, aparte de la calidad es su compromiso con la sostenibilidad. Un concepto que todas las firmas tienen presentes a la hora de elaborar sus productos y en ocasiones, suelen fabricar o diseñar bajo demanda. Si quieres saber más y conocer bien las firmas ‘made in Spain’, sigue leyendo.

Monpiel

¿Qué es Monpiel? La respuesta la tienes que encontrar tú misma, viendo la calidad tanto de sus bolsos, zapatos, monederos o cinturones, tanto para mujer como para hombre. En Monpiel tendrás ese bolso pequeño en acabado en piel o unas bailarinas con print de leopardo, que combina con todo.

BOLSO REDONDO CUBO (139,90 €)

Bolso en formato redondo de piel 100% natural. FOTO: Monpiel

Carlota Cahis

Desde Barcelona, llega Carlota Cahis y si no has escuchado antes nada sobre esta marca, vas a querer todo cuando sepas qué es. Pantalones en campana, tops minimal o chaquetas tricotadas son las prendas que nos han enamorado, y más sabiendo que toda su nueva colección está basada en la década de los 70s. ¿La clave de esta firma? La gama cromática.

PANTALÓN 70s VERDE (185,00€)

Pantalón con campana en tono verde. FOTO: Carlota Cahis

Nusa Beauty

No todo tiene que ser moda y en España se está posicionando muy bien en la cosmética. Nuestra favorita es Nusa Beauty. Es cosmética práctica, eficaz y siempre usa el poder de la naturaleza, ¡Qué más podemos pedir! ¿Su producto estrella? El iluminador de cara, ya que es hidratante y podemos compararlo con un sérum.

GLOW HERO (39€)

Iluminador con ingredientes naturales, aportar firmeza y elasticidad. FOTO: Nusa Beauty

Kaleos

Unas buenas gafas de sol siempre son necesarias. Kaleos tiene la gafa de sol que estabas buscando y que seguro has podido encontrar en otras firmas, pero la calidad no te convencía. Nos encantan todas, tanto por su acabado geométrico, los tonos o los cristales.

FRANKLIN 2 (195,00 €)

Gafas de sol en tono blanco y tratamiento antirreflejos. FOTO: Kaleos

The Villa Concept

Cuántas veces has buscado durante horas, un básico que necesitas como una camiseta blanca y no hay manera de escoger una. The Villa Concept es una firma española creada por Grace y Melissa Villarreal. Las hermanas saben de la importancia de un buen básico en el armario y en su firma, puedes encontrar ese vestido de lino en tono blanco, un bolso en color camel o ahora un perfume, que usarás todos los días.

THE LINEN SHIRT (100€)