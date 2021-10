Cárdigan o rebecas de punto grueso, la tendencia más calentita y coozy del otoño

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, lo cierto es que somos muchas las que encontramos una especie de placer especial en acurrucarnos debajo de prendas cálidas y suaves que nos hagan el look en un momento. Y no hablo solo para estar en casa. Cualquiera que me conoce sabe que si bien en verano puedo estar lista en 10 minutos con un vestido y unas chanclas, me pasa lo mismo en las épocas de frío con un jersey amplio y oversize y un sencillo vaquero en cualquier color.

Pero desde hace unas temporadas y sin pensarlo, me he dado cuenta que los jerséis amplios han sido remplazados poco a poco en mi armario por otra prenda: los cárdigan gruesos y amplios. Si bien siempre había tenido las conocidas rebecas finas en colores básicos para lucir encima de un vestido y debajo de un blazer, siempre eran más un complemento que las verdaderas protagonistas de mis looks.

Sin embargo la moda, y especialmente Instagram (o más bien las influencers francesas) me ha hecho cambiar de opinión y encontrar los múltiples beneficios de esta prenda. Por su versatilidad, su atemporalidad y su estetica vintage, junta en un solo artículo el punto, tan de moda esta temporada, con el minimalismo, otra de las tendencias más potentes del momento.

Las tiendas han apostado fuerte por ellos, y las opciones son casi infinitas. Desde versiones recortadas, extragrandes, acanaladas y de tejido trenzado, hasta las que incluyen versiones bordadas, botones joya, o estética college. Lo mismo que pasa con los colores, que si bien los fondos de armario no pierden protagonismo (negro, blanco, azul marino...) también conviven con tonos más propios de la temporada como beige y marrones, pasteles como el azul o el rosa o incluso más intensos como el verde o el rojo.

Para lucirlo opta por llevarlo sin nada debajo o una sencilla camiseta blanca, y déjale todo el protagonismo. Las francesas también juegan con las típicas camisetas interiores con detalles de encaje, que asoman elegantemente bajo cárdigans abiertos.

Cárdigan efecto pelo en color blanco roto, de Zara (22,95 euros)

Cárdigan punto grueso, de Mango (39,99 euros)

Cárdigan de mezcla de alpaca con botones de fantasía, de &Other Stories (89 euros)

Cárdigan de alpaca y merino en color lila, de Arket (79 euros)

Cárdigan de punto en color verde, de Monki (30 euros)

Cárdigan en punto de canalé, de H&M (19,99 euros)

Chaqueta de pico con cierre de botones, de Sfera (25,99 euros)

Cárdigan college de punto perlado, de Pull&Bear (22,99 euros)