Con estas máscaras de pestañas para todos los bolsillos no vas a necesitar extensiones

Hace ya tiempo que aprendimos la importancia de la mirada a la hora de lucir un look beauty epatante. Por eso no es casualidad que en los últimos tiempos, el mundo de la estética han proliferado en muy poco tiempo cantidad de tratamientos y nuevas fórmulas pensados especialmente para las pestañas. Desde las ya clásicas extensiones hasta el lifting o el tinte. Pero también productos enfocados a mejorar su calidad, haciéndolas más largas, más espesas, más curvadas o incluso más oscuras. Los hay que pretenden conseguir este efecto de manera más duradera o digamos casi permanente, como los sérum, o lo que nos aportan una solución inmediata, para conseguir con una sola aplicación una mirada de infarto, las máscaras de pestañas.

Puede que ante tanta oferta de ellas te sientas un poco perdida y hasta puede que desorientada a la hora de escoger la que más se adapta a tus preferencias o necesidades. Pero tranquila, a todas nos ha pasado alguna vez. Así que, para ponértelo un poco más fácil, hemos elegido cinco de ellas baratas y con las que conseguir el mismo efecto que si llevases pestañas postizas. Te las enseñamos.

They´Re Real! Magnet, de Benefit Cosmetic (29,99 euros)

They´Re Real! Magnet, de Benefit Cosmetic FOTO: Sephora They´Re Real! Magnet, de Benefit Cosmetic

Esta máscara promete aportar longitud extrema gracias a su famoso cepillo alargador, con un núcleo de fuerza magnética, que estira la fórmula enriquecida con minerales para expandir las pestañas más allá de su longitud natural.

Climax Extreme Mascara, de Nars (26,99 euros)

Climax Extreme Mascara, de Nars FOTO: Sephora Climax Extreme Mascara, de Nars

Una innovadora máscara de pestañas que proporciona volúmen e intensidad al instante en una fórmula ligera y flexible sin grumos ni manchas.

Diorshow Iconic Overcurl, de Dior (38,99 euros)

Diorshow Iconic Overcurl, de Dior FOTO: Sephora Diorshow Iconic Overcurl, de Dior

Para las que buscan un efecto curvado, la prestigiosa firma Dior ofrece al maquillaje de ojos un volumen y una curva espectacular. Concebida para diferentes tipo de pestañas, la máscara las define, envuelve y despliega al extremo en una sola pasada y durante 24 horas. Además, esta disponible en cuatro colores.

Lash Sensational Sky High, de Maybelline New York (8,45 euros)

Lash Sensational Sky High, de Maybelline New York FOTO: Druni Lash Sensational Sky High, de Maybelline New York

La máscara de pestañas de larga duración aporta volumen completo y longitud intensa con una sola pasada para crear unas pestañas de alto impacto desde cualquier ángulo. La máscara Maybelline está probada para alergias, probado oftalmólogamente, adecuado para ojos sensibles y usuarios de lentes de contacto, se quita fácilmente.

Go Big Or Go Homem, de KVD Beauty (19,19 euros)

Go Big Or Go Homem, de KVD Beauty FOTO: Sephora Go Big Or Go Homemm, de KVD Beauty

Formulada con ingredientes de origen vegetal ofrece un volumen y fijación extremos. ¿El resultado? Pestañas negro intenso con volumen espectacular y una fijación a toda prueba, durante todo el día.