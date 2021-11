Eugenia Osborne tiene los delantales más bonitos para regalar en Navidad a tu madre o amiga invisible

Es buen momento para ir pensando en un regalo especial o con un toque emotivo para esta Navidad. Para un buen regalo, no solamente tienes que recurrir a un perfume o una bufanda, puedes buscar una prenda que es muy útil y que sirve para hacer recetas con tu madre, pareja o amigas. Seguro que lo has adivinado ya, estamos hablando de los delantales y para conseguir el más bonito con un estampado del 2021, mira los que tiene Eugenia Osborne.

Home O’clock, empresa de Eugenia Osborne, lanzó una colección de delantales perfectos para hacer galletas de Navidad con tu madre o una tarta repleta de chocolate con tu mejor amiga. La cocina es un espacio perfecto, para recrear momentos icónicos con gente querida. Además qué hacer postres navideños, hará que tu feed de Instagram se convierta viral en segundos.

Story de Eugenia Osborne con un delantal de Home O’clock. FOTO: @eugenia_osborne

Después de ver cómo son los delantales de Eugenia Osborne, ya no tendrás dudas de cuál será el regalo estrella. No pierdas tiempo y compra toda la colección. Quedan genial con tu mejor vestido o un buen pantalón de tiro alto. Se puede decir que es un accesorio más en el look.

DELANTAL JAGUAR (42,00€)

Delantal con estampado salvaje y volantes. FOTO: Home O’clock

DELANTAL CISNE NEGRO (49,00€)