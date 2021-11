Tres jeans bicolor virales entre las mujeres ‘petites’ con efecto piernas infinitas

Los vaqueros favoritos de esta temporada no son los pitillos, ni tampoco los jeans con estampado de colores o de margaritas. Esta temporada está marcada por el bicolor y más en la sección de los vaqueros. Estos vaqueros que aparecieron hace unos años y juraste no volver a usarlos en ningún look, ahora toca el momento de buscar y empezar a mezclar conjuntos. Ya sabes que la moda es un ciclo, donde todo vuelve y que nunca puedes decir adiós a una tendencia. Estos vaqueros bicolor, aparte de ser los favoritos por las mujeres francesas o las más fashionistas, también tiene otro sector de fans y son las ‘petite’. Las mujeres bajitas tienen que buscar prendas que construyan un efecto de pierna infinita sin perder estilo.

Si estabas cansada de los vaqueros lisos y aburridos, está temporada otoño/invierno 2021-2022 es la tuya. La característica que está dominando es el color y no en versión única, si no en combinaciones que parecían imposibles y ya no lo son. Seguramente está tendencia te recuerda a los icónicos zapatos de cuero de Chanel, que posteriormente fueron inspiración para múltiples firmas. Por cierto, todos los vaqueros bicolor están confeccionados con tejidos lavados y/o tratados con herramientas diferentes, para que cuando se junten queden con contraste entre un tono y otro, haciendo el juego que tanto nos gusta.

Story de Marta Vidaurreta. FOTO: @martavidaurreta

¿Recuerdas el jean de Marta Vidaurreta? Fue viral todo el mes de enero y de febrero. La influencer ya sabía que este tipo de prenda estiliza mucho y además crea un juego divertido en el look. Estos pantalones que se agotaron al momento, son de Pull&Bear. Ya no están a la venta, pero hay muchas más opciones como esta.

El jean bicolor es la solución más fácil de combinar, perfecta para las más petites. Con estos vaqueros se juega a una visión óptica y desde el primer momento, crea un efecto de pierna infinita. Olvídate de tacones imposibles, y usa con tus nuevos vaqueros unas sneakers o unos mocasines. No podemos olvidar, que la mejor forma de llevar estos vaqueros en mujer bajitas es que nunca arrastran. Así conseguirás volumen a tu pierna sin acortar la figura.

Después de ver el jean de Sofía Paramio, ya no tendrás ninguna duda en usar este tipo de vaquero. Ella siempre tiene el look perfecto y es una gran fuente de inspiración. Nos encanta que use una camiseta blanca, ya que el centro de atención está en sus piernas.

No pierdas detalle de los tres jeans bicolor que tienen que estar en tu armario. Da igual si eres alta o bajita, estos vaqueros son un básico.

JEANS RECTOS COLOR BLOCK (29,99 €)

Jean bicolor recto de tiro alto. FOTO: Pull&Bear

VAQUERO SLIM FIT (38,95 €)

Vaquero bicolor de 100% algodón. FOTO: The Ragged Priest

JEANS 90´s BICOLOR (29,99 €)