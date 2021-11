María García de Jaime ha encontrado las sneakers ‘made in Spain’ que combinan con todas las tendencias del 2021

Está claro que el mundo de las sneakers no tiene fin y más cuando son ‘made in Spain’. María García de Jaime ha enseñado cómo tienen que ser las zapatillas y por qué combinan con los colores y las tendencias del 2021. La influencer escogió The Hoff, marca española con dos rasgos que está conquistando a todo el mundo: la combinación de colores y la calidad en su materiales. Estas sneakers aunque estén teñidas de muchos tonos, consiguen sumergirse con tonos tierra o un básico como un jean negro. Todas las opciones son válidas.

María García de Jaime suele apostar por un estilo clásico, pero en zapatillas está últimamente arriesgando. The Hoff está volviendo loco a todo el mundo, tanto hombres como mujeres. Esta marca española, fundada en el 2016, une siempre calidad con precios asequibles. ¿Cuál es la principal inspiración de la marca? Si te fijas en las suelas de las zapatillas, verás ciudades emblemáticas. No podemos olvidar que Moisés Nieto colaboró con la firma.

¿Cuál es la zapatilla The Hoff que lleva María García de Jaime? Ella tiene la colaboración que hizo con el estudio creativo MASQUESPACIO. Eso sí, estas zapatillas están agotadas. ¡Normal!

HOFF BY MASQUESPACIO (79,00€)

Zapatilla multicolor. FOTO: The Hoff

RED SQUARE (99€)