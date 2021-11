Natividad Pacheco (Michonet): “La Reina Letizia representa totalmente mi marca, mujeres trabajadoras, seguras de sí mismas y que salen a la calle pisando fuerte”

Moda española, hecha por mujeres y para mujeres. Pequeñas marcas que nacieron poco antes de la pandemia y que están luchando y trabajando muy duro para sobrevivir a ella. Y la Reina Letizia está apostando por ellas para darles visibilidad y ayudarlas en esta ardua tarea. Por eso, Doña Letizia, está apoyando más que nunca las pequeñas firmas ‘made in Spain’ en los poco estrenos de este año. Esto mismo le ha pasado a Natividad Pacheco, fundadora y diseñadora de Michonet, la última firma en colarse en el armario de Letizia esta misma semana. Ni planeándolo les hubiera salido mejor. Como si un de un plan perfecto de marketing se tratara pero ha sido todo casualidad. Y es que la Reina ha estrenado uno de sus vestidos el mismo día que abrían su primera tienda en Madrid. ¡Maravilla! Una tienda en el corazón del barrio de Salamanca, en Claudio Coello. Visita obligada para las chicas que mejor visten de la capital.

¿De qué marca estamos hablando? Su nombre, Michonet, está inspirado en el taller de bordado Maison Michonet, que terminó siendo una parte fundamental del imperio textil de Chanel, y su creadora, Natividad Pacheco Soldado, fue diseñadora durante años de Scalpers. Una marca que ya ha enamorado a María Pombo, Nuria Roca, Tamara Falcó o a Carmen Lomana.

“La mujer Michonet es una mujer muy segura de sí misma, muy alegre, que creo que es importante porque la filosofía de mi marca habla de eso. Es importante que la mujer se arregle, sea femenina, y que salga a la calle pisando fuerte, pese a los problemas que tengamos”, nos explica Natividad Pacheco.

Letizia se ha decantado por el modelo Ethnic Gold Neck Dress. Un original vestido multicolor confeccionado en punto raschel geométrico. De manga larga y largo midi, tiene una clara influencia moroccan y cuenta con detalles dorados en el cuello y los puños. La última incorporación de la Reina en su armario. “Las marcas españolas pequeñas no tenemos recursos para tener una visibilidad tan grande como la que nos ha dado la Reina Letizia. En estos días han llegado más pedidos, sobre todo del extranjero”.

“La gente se ha pensado que lo sabíamos, porque ha coincidido con la inauguración de la tienda en Madrid que me hacía mucha ilusión, pero no, ha sido todo casualidad. Nuestro periodo de crecimiento coincidió justo con la pandemia y somos un equipo todo de mujeres que estamos trabajando mucho por seguir adelante”, nos explica Natividad.

Le preguntamos si aún queda alguna mujer que sería su sueño vestir con sus diseños: “He cumplido muchos sueños, vestir a la Reina Letizia es lo máximo. También mi hizo mucha ilusión Sassa de Osma, Isabel Preysler Naty Abascal. Siempre digo esta es la que más ilusión me hace, y luego aparece alguien que me hace más ilusión. Ellas no saben el orgullo que es para mi. Mi trabajo es vocacional y mi sueño desde pequeña es ser diseñadora”.

Es el claro ejemplo de que la suerte se trabaja y con trabajo y constancia se acaban cumpliendo. Apuntad su nombre, porque Michonet y Natividad Pacheco aún van a dar mucho que hablar.