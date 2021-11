La REINA LETIZIA sorprende estrenando este vestido de firma española que ha enamorado a todas las influencers

¿Uno de los mejores looks del año de la Reina Letizia? Pues no tenemos ninguna duda. Y además de estreno y ‘made in Spain’. La Reina ha retomado su agenda oficial en nuestro país tras su viaje a Paraguay para participar en la iniciativa ‘Conectados por la oportunidad digital’, organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA. Y lo ha hecho por todo lo alto, de estreno y con un vestido de la firma española que ha enamorado a todas las influencers.

¿De qué marca estamos hablando? Su nombre, Michonet, está inspirado en el taller de bordado Maison Michonet, que terminó siendo una parte fundamental del imperio textil de Chanel, y su creadora, Natividad Pacheco Soldado, fue diseñadora durante años de Scalpers. Una marca que ya ha enamorado a María Pombo, Nuria Roca, Tamara Falcó o a Carmen Lomana.

La reina Letizia hoy miércoles durante el acto "Conectados por la oportunidad digital", organizado por la Fundación BBVA. FOTO: Kiko Huesca EFE

La Reina Letizia ha escogido el modelo Ethnic Gold Neck Dress, un vestido de manga larga y cuello redondo multicolor confeccionado punto raschel. Y según descsribe la propia marca, “este vestido con detalles dorados será tu mejor aliado para sentirte perfecta y cómoda gracias al punto elástico que se ajusta a tu cuerpo dejando libertad de movimiento y a su favorecedor patrón reforzado en la cintura. Un vestido que te acompañará siempre”. Y así han entrado en el armario de la Reina.

Un vestido que Doña Letizia ha combinado unos ‘stilettos’ destalonados en burdeos, pendientes de Bimba y Lola y un cinturón violeta muy fino que marca aún más la cintura.

Ethnic Gold Neck Dress (278€)