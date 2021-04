El vestido ‘made in spain’ (más bonito y original) que puedes y DEBES llevar con Converse es este, palabra de Grace Villarreal

¿Te has enamorado? Tranquila, nos ha pasado a todas. Y que mejor vestido para celebrar el Día Mundial del Unicornio que este diseño ‘made in spain’ con el que nos ha enamorado Grace Villarreal. ¿Lo mejor? Que es un vestido que a simple vista te lo imaginarías con unas sandalias doradas en una boda o comunión y ella lo ha vuelto perfecto para un look casual del día a día con una Converse y una blazer. ¡Te has pasado, Grace!

Si la semana pasada fue María Fernández-Rubíes, hoy es Grace Villarreal la que cae rendida a esta marca ‘made in spain’. ¿De qué marca estamos hablando? Su nombre, Michonet, está inspirado en el taller de bordado Maison Michonet, que terminó siendo una parte fundamental del imperio textil de Chanel, y su creadora, Natividad Pacheco Soldado, fue diseñadora durante años de Scalpers. Una marca que ya ha enamorado a María Pombo, Nuria Roca, Tamara Falcó o a Carmen Lomana.

Se trata del modelo ‘One Sleeve’. Un vestido de punto raschel con motivo de Zig Zag. El tejido tiene un matiz dorado al igual que los ribs de escote y manga. Un vestido de una sola manga, con volante en el bajo y abertura lateral. Tanto la abertura, como el bajo del vestido, están bordados a mano con hilo dorado por todo el contorno. Es un vestido que sienta genial y que te acompañara en tus mejores noches.

ONE SLEEVE (278€)

