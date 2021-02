Los sábados de Lomana: ¿Por qué Pablo Iglesias tiene razón?

¿Dónde pueden decirme ustedes que han escuchado a un vicepresidente de Gobierno que en el país que gobierna con sus socios traidores a España no hay democracia? Tiene razón, hay algo muy anormal en una democracia: que un partido comunista casposo forme parte de un gobierno occidental, que Pablo Iglesias, repitiendo las palabras de Carlos Herrera, un gandul del 10, sea vicepresidente de un país y que exista su partido chavista, que donde deberían estar es en esa Venezuela que han arrasado y tanto les gusta. Otra anormalidad, y en mi opinión la más grande, es que nuestro presidente del Gobierno dependa de un tipo como Iglesias, Otegui y Junqueras. Que el Ejecutivo ataque al poder judicial... ¿Cómo podemos aguantar todo esto? ¿Cómo podemos vivir con un Gobierno instalado en la mentira y la traición, que critica y destruye a su país y que pagamos entre todos con nuestros impuestos? Se abren celdas a presos condenados por el Supremo en la prisión de Yébenes y pagamos al impresentable Pablito Iglesias y a la niñera de sus hijos haciéndola funcionaria... Efectivamente, todo esto es una anormalidad, pero lo que más me indigna es que gasten 500 millones de euros en un Ministerio de Igualdad que es como el «Ministerio de Gila» para su esposa y solo 700.000 en investigación de la vacuna española. Y ¿dónde se ha visto un matrimonio en el Consejo de Ministros? ¡Claro que sí! Esto no debería consentirse en ninguna nación democrática. Todo justificado por la ministra portavoz, que no se cómo no se la cae la cara de vergüenza.

La ministra de Igualdad, Irene Montero

Dentro de toda esta perversión democrática está jurar la Costitucion y el cargo ante el Rey y luego atacar a la Monarquía como parte de un programa para destruir los pilares de ésta.

Lo ocurrido con Leonor, Princesa de Asturias, es de una bajeza digna de siniestros y estrafalarios personajes como Echenique, que no tiene límites a la hora de insultar a la Monarquía en su lodazal de insultos a España. La Princesa es una adolescente con una gran formación, ampliando la misma por decisión de sus padres con dos cursos de bachillerato en una institución educativa (UWC) Colegios del Mundo Unido, Atlantic College de Gales. Un centro con jóvenes de todo el mundo, de diversos estratos económicos y donde Leonor podrá relacionarse con personas de muy diversas culturas, aportándole un conocimiento muy importante en su futura responsabilidad. Los Reyes asumen personalmente el coste de su estancia. Nada que criticar y mucho que aplaudir. Esta semana en TVE, la televisión pública de España, ridiculizaron a esta niña con un cartel durante dos minutos en el que se leía: «Leonor se va de España como su abuelo». ¿Se puede ser más mezquino? Difícil e hiriente, con el agravante de que es una menor de edad a la que han querido desacreditar.

El desafortunado rótulo de TVE: "Leonor se va del país como su abuelo"

La vida sigue y no podemos dejar que tanta mala noticia, unida al Covid que no cesa, nos haga caer en depresión. Hago esfuerzos cada día para que esto no me suceda. Con toda precaución quiero seguir apoyando a que la vida continúe con proyectos y cultura, apoyando el teatro, el cine, la moda, a nuestros comercios, consumiendo dentro de las posibilidades de cada uno, en restaurantes con ventilación y terrazas, y siempre siguiendo todas las medidas de seguridad necesarias. Siempre pienso que del Covid podemos salir, pero de la pobreza y la ruina será difícil, dejando muchas víctimas detrás.

Esta tarde iré al Teatro de la Zarzuela a ver una maravillosa producción, «Luisa Fernanda». Lo siguiente en nuestro Teatro Real será el «Sigfrido» de Wagner, muy denso y demasiado largo, pero así es este compositor alemán. Orgullosa de que sea el único teatro lírico de Europa con programación toda la temporada.