Ya puede llegar la DANA polar que nosotras estamos preparadas con este jersey de Zara de lo más abrigadito que van a comprar madres e hija

Bueno, la verdad que por nosotras que no llegara, pero como no hay más opción mejor estar abrigaditas. Y es que nuestros compañeros nos han avisado que llega un “chorro polar” que dejará nieve y mucho frío en amplias zonas de España. Y solo de pensarlo ya me están chasqueando los dedos. ¿Más frío que hoy? Voy a hibernar amigas. Eso o copiar a Carmen Gimeno y hacerme con este jersey de jacquard de Zara que es perfecto para los días de frío polar que tenemos por delante.

Estamos hablando de este jersey de cuello redondo y manga larga de punto jacquard de en tonos azules, negros, blancos y rosas. ¡Precioso! Seguro que madres e hijas lo van a necesitar en su armario.

Y Carmen Gimeno le ha dado un toque aún más especial con una camisa de rayas debajo en azul y blanco, pantalones negros y deportivas.

JERSEY PUNTO JACQUARD LIMITED EDITION (59,95€)

Jersey jacquard. FOTO: Zara

Jersey jacquard. FOTO: jersey zara