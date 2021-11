María Fernández-Rubíes se apunta a los vestidos con aberturas con este de Zara

Seguro que si te has dado una vuelta recientemente por alguna de las marcas de fast fashion (ya sea virtual o física) te has dado cuenta de que hay una tendencia que difícilmente vamos a poder evitar cuando lleguen las próximas fiestas y el momento de vestirse de gala. Y no nos referimos a las lentejuelas, que también, si no a los vestidos con aberturas, también llamadas cut-out, y demás detalles asimétricos. Da igual que sea en la cintura, enseñando solo la cadera, a la altura del pecho o incluso los más atrevidos, que muestran una abertura casi desde el tobillo hasta la cadera. Lo importante es que lleve algo de esta tendencia para considerarse una prenda totalmente a la moda.

Zara, como no podía ser de otra manera, ha sido una de las primeras tiendas en llenar toda sus últimas propuestas de nueva colección de prendas con este curioso corte. Y aunque también podemos encontrar bodies y tops, es evidente que el claro ganador es el vestido. María Fernández-Rubíes lo demuestra con un diseño negro y largo maxi con abertura lateral, que deja ver toda la pierna, y con el famoso detalles de asimetrías en el cuerpo.

Vestido frunce escote asimétrico, de Zara (39,95 euros)