Rocío Osorno solo necesita esta prenda para transformar su look

A veces no hace falta recurrir a estilismos especialmente complicados o preparados, si no que cada vez la moda parece más vuelta hacia el minimalismo, las prendas clásicas y atemporales y los mix de toda la vida que nos enseñaron en nuestra infancia que siempre son sinónimo de éxito. Como ejemplo la combinación del blanco y negro, la favorita de iconos de la moda como Coco Chanel que ha perdura como sinónimo del buen gusto hasta nuestros días. Pero si además a eso se le añade que el outfit se hace a base de una camisa blanca y unos pantalones negros, la cosa promete mucho más, y deja un lienzo en blanco con el que jugar a la hora de añadir detalles u otras prendas que pueden transformar totalmente un look.

Rocío Osorno suele ser una de las grandes defensoras de este tipo de prendas y colores, y como prueba la última foto que ha compartido en Instagram, donde la influencer luce una camisa blanca con detalle de anillas en los puños de la firma Fusion y unos leggins negros con abertura central en el bajo, que combina con uno de los zapatos estrella de la temporada, los mocasines de suela track. Pero la lección de estilo viene con lo el top de cuero con anillas metálicas de la misma marca portuguesa que la diseñadora añade a su conjunto, y que es una formar de lo más original de darle un aire nuevo y moderno hasta las prendas más clásicas. Nosotras ya hemos fichado la idea y pensamos ponerla en práctica.

Camisa blanca con detalles en los puños, de Fusion (89 euros)

Camisa blanca con detalles en los puños, de Fusion FOTO: Fusion Camisa blanca con detalles en los puños, de Fusion

Top de cuero con detalles metálicos, de Fusion (155 euros)