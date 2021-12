¿Invitada de boda en invierno? Cinco marcas ‘made in Spain’ para soluciones rápidas y elegantes

Los eventos en el mes de diciembre no paran y seguramente habrás recibido una invitación de boda. Sí, los enlaces se están celebrando en la época de invierno. Para ser la invitada de boda más elegante y con más glamour, solamente necesitas conocer cuáles son las firmas de moda ‘made in Spain’ que están arrasando. Una guía muy útil para saber qué firma está en el armario de las mejores vestidas, solamente tienes que analizar y buscar en Instagram. Desde Marta Lozano, Tamara Falcó o Teresa Andrés son siempre las mejores invitadas de bodas, y dentro de poco serán dos de ellas, futuras novias. No te preocupes por esa boda que no esperabas, la moda española está en su máximo auge y tiene soluciones para todo.

Apuesta por ser la mejor invitada siguiendo las tendencias del 2021. Eso sí, el centro de atención no tiene que ser tu vestido, por lo tanto, el color blanco está prohibido. Escoge entre la gama cromática de tonos pastel o por los estampados. ¿Recuerdas cómo fue Mery Turiel a la boda de Lucía Barcena? Sigue sus pasos.

Marta Lozano ha logrado que siempre sus looks sean analizados por todas. La influencer encuentra un vestido o un traje perfecto, y nunca falla. En su última imagen como invitada de boda, hemos conocido una nueva marca y es española: MIOH. Sigue leyendo y descubre todas las marcas que hay en España para ser la mejor invitada de boda.

MIOH

SILVA - VESTIDO DRAPEADO DE JACQUARD (217€)

Vestido con manga corta farol con elástico. FOTO: MIOH

Después de ver el vestido de Marta Lozano, la firma MIOH es el mejor descubrimiento del año. Esta marca española tiene increíbles vestidos de invitada de novia con precios muy económicos. Por cierto, los tonos de los vestidos son los más bonitos que puedes encontrar.

Sophie and Lucie

VESTIDO SIRIN SATEN (319,90€)

Vestido con escote de espalda. FOTO: Sophie and Lucie

Otra firma española que tiene que estar en el radar es Sophie and Lucie. El vestido que hemos localizado en esta marca nos tiene enamoradas. Queremos tener una boda, para poder estrenar este look. El color burdeos está muy pensado para el invierno.

Redondo Brand

MACARENA (189€)

Vestido rojo con lentejuela. FOTO: Redondo Brand

Paula Ordovás es fan de esta marca porque siempre tiene el vestido, pantalón, falda o camisa que necesitas en ese momento. Para esa boda de urgencias, necesitas ver todos los outfits que tiene esta firma española. Apuesta por la lentejuela, el color vivo y el corte elegante.

Rocío Osorno

VESTIDO LAURA VERDE (323,00€)

Vestido midi ajustado color verde. FOTO: Rocío Osorno

Una de las influencers mejor vestidas es Rocío Osorno. Nos encanta todo lo que lleva y por ese motivo, la creadora de contenido tiene su firma de moda pensada para la mujer de hoy. La sección más demandada es la de invitada de boda. El color verde es el tono del 2021 y del próximo año. No dudes en escoger cualquier prenda en este tono.

Baymo

DALIA DRESS (249,00 €)

Vestido con estampado geométrico y corte asimétrico. FOTO: Baymo

Mónica Aurel es la creadora de la firma Baymo, una firma que está en boca de todo el mundo. Todas las prendas son sostenibles, versátiles y cómodas. Es una marca creada para la mujer de hoy, que quiere estar elegante en todo momento sin renunciar a los materiales orgánicos.