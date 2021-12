Todas las tendencias del 2022 que puedes comprar desde este mismo momento en firmas ‘Made in Spain’

El comienzo de un año nuevo, no quiere decir en el mundo de la moda, la eliminación de todas las tendencias, puede que alguna sobreviva. El 2022, será un año con muchas novedades y en consecuencia, nuestro armario tendrá cambios en diferentes planos: el color y el diseño. Antes de comenzar a analizar cuáles serán las nuevas tendencias y en qué marcas made in Spain están desde hace un tiempo, tienes que tener claro que los tonos neutros irán desapareciendo poco a poco. El próximo año, la industria teñirá todas las prendas de colores vivos, alegres y muy vibrantes. Si este cambio no te convence mucho, piensa en el color que escogió Pantone para el 2022: Very Peri.

Un reto que tienes que añadir dentro de tu lista de cambios del 2022, es conseguir salir de la zona de confort. Empieza a descubrir marcas españolas, casi todas son de diseñadores emergentes. Estas firmas han diseñado prendas, bolsos o zapatos con tendencias del próximo año. ¡Auténticos visionarios!

Reparto Studio es una de las firmas, made in Spain, que tienes que guardar bajo el radar. Esta firma compuesta por dos diseñadores, Margil Peña y Ana Viglione, ya habían pronosticado el estampado damero para este año y el siguiente.

Otra firma que seguro que tienes guardado en tu móvil, tanto en Instagram como en la página favorita del buscador es Barey. Las tendencias de invitada de boda son muy importantes, y por ese motivo, tienes que ver cómo sus monos enteros ya tenían el color del 2022.

Toca el momento de analizar cuáles serán las tendencias del 2022 y cuáles son las firmas españolas que están dentro de esta lista. Algunas marcas seguro que están en tu armario, y si no, es una gran oportunidad para conocer moda sostenible y de gran calidad.

El tiro bajo

¿Pantalón de tiro bajo con toque noventero y campana? Claro que sí, y más si es de una firma española como es Abra. El público conoció cómo es esta marca que triunfa desde hace tiempo en el plano internacional y ahora en España, es una auténtica revolución.

El sujetador Y2K

Sujetador Crochet. FOTO: 404 Studio

No hace falta que te contemos cómo es 404 Studio. Madame de Rose o Susana Banana, creadoras de contenido de moda, son muy fans de esta marca y habrás visto en Instagram, diferentes looks. Volviendo al tema de las tendencias, mira el sujetador que diseñó esta firma. Otra tendencia del 2022.

Años 20

Los icónicos vestidos y conjuntos, estilo ‘sixties’ de Dior, están volviendo y no hace falta ver archivos históricos para conocer cómo eran esas prendas. Nicolas Montenegro ha diseñado un auténtico vestido con estas características, que nos tiene enamoradas.

El acolchado

No podía faltar una de nuestras marcas favoritas, Name The Brand. María Pombo desde el primer momento que lanzó la firma, sabía que tenía que ir un paso más adelante que las tendencias. El acolchado es un básico en el armario de la influencer y en esta marca. ¡Otra tendencia del 2022!