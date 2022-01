Grace Villarreal tiene el traje completo “made in Spain” que estás buscando para tu próximo look

Si hace unos años, alguien te diría que el traje es la pieza más completa y elegante para cualquier evento, cena o una reunión de trabajo, jamás te lo habrías creído. En esta Navidad, seguramente has sacado de tu armario o Papá Noel te ha regalado, el mejor traje. Y sí, todavía no tienes esa prenda con la que arrasarás donde sea, es hora de ir añadiendo a la carta de los Reyes Magos, el traje completo de Grace Villarreal. La influencer, que siempre tiene esa prenda para añadir un toque elegante y a la vez repleto de tendencias de la temporada, ha enseñado lo bien que queda el traje de The Villa Concept.

El traje de Grace Villarreal, está compuesto por un blazer y un pantalón de corte recto y tiro alto. Ambas prendas, de color gris oscuro, son muy fáciles de combinar. ¿Cómo añadir un toque de color? Sigue leyendo.

Grace Villarreal ha añadido un toque de color con unas sandalias en tono naranja, y el matiz noventero con un top corto. Un look sencillo, pero a la vez atrevido y muy fácil de usar para otras ocasiones. No compres ropa solamente para una vez, piensa en la versatilidad.

THE TAILOR SUITS: CHARCOAL - BOTTOM (165€)

Pantalón traje en gris oscuro. FOTO: The Villa Concept

THE TAILOR SUITS: CHARCOAL - TOP (185€)

Chaqueta traje en gris oscuro. FOTO: The Villa Concept

Después de ver el traje completo, solamente podemos decir que el estilo elegante de las hermanas Villarreal está reflejado.