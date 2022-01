El motivo por el que Ana Obregón prohibía en su contrato de TVE trabajar con Bertín Osborne

Bertín Osborne y Ana Obregón son dos de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y sus carreras mediáticas han estado estrechamente ligadas a Televisión Española. Sin embargo, y a pesar del perfecto tándem que podrían formar ante las cámaras, la actriz y bióloga mandó incluir hace tiempo una cláusula en su contrato con la cadena pública que prohibiera al cantante trabajar junto a ella. Así lo explicó él mismo en una reciente visita al plató de ‘La Roca’, el programa de La Sexta presentado por Nuria Roca.

El motivo principal que llevó a Ana Obregón a incluir esta cláusula en su contrato no es otro que la dejadez de Bertín Osborne a la hora de prepararse los programas en los que aparece. “Es mi forma de trabajar. Al principio era horroroso, y hasta había una presentadora en TVE que tenía una cláusula en su contrato de nunca trabajar conmigo. Era Anita Obregón y decía que era imposible trabajar conmigo porque ella se aprende todo a la perfección y yo la volvía loca”, explicó el cantante a lo largo de su entrevista en ‘La Roca’.

Bertín Osborne en 'La Roca' FOTO: laSexta

La propia Nuria Roca dio buena fe de esta peculiar forma de trabajar de Bertín Osborne, compartiendo con el público una anécdota de cuando coincidieron en un plató de televisión. “Presentábamos una gala en Valencia y a las 10 de la mañana ya estaba yo en plató para ver cómo era todo eso. Era a las 21 horas cuando se emitía y llegaste sobre las 12 del mediodía, saludaste a todo el mundo y todos adorándote”, comenzó recordando la presentadora al cantante. “Entonces viniste y me dijiste que te ibas a pasar el día a la playa. Llegaste como una hora antes de la gala y me preguntaste si me lo sabía y salimos. Sobró hasta tiempo. Es que es tu forma de trabajar”, añadió.

A pesar de esta forma de trabajar que no parece agradar a todo el mundo, Bertín Osborne se ha consolidado como uno de los presentadores más importantes y respetados de la televisión, conduciendo su propio programa de entrevistas en ‘Mi casa es la tuya’, aunque esos episodios sí los preparar un poco mejor: “Me leo siempre la vida de la persona a la que voy a entrevistar. También tengo un pinganillo por el que me dicen que me estoy dispersando”, dijo en ‘La Roca’.