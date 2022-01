Tres minifaldas capricho de Bimba y Lola que puedes comprar porque están rebajadas

Desde que hemos visto los pantalones de lujo de Victoria Federica o cualquier traje de Uterqüe siempre reservamos un poco de dinero, para esos pequeños caprichos de moda. Eso es pasado, porque en épocas de rebajas no nos tenemos que aguantar las ganas de renovar el armario de firmas de moda como Bimba y Lola. Normalmente, sus prendas que nos encantan, hacen que las cuentas de ahorros se vuelvan en tono rojo. Por ese motivo, las rebajas son buen momento para cazar esa minifalda que tanto hemos mirado en la página web o app, y que al final se quedó en el olvido.

La minifalda es el básico en cualquier temporada, principalmente por dos motivos: lucir piernas y moldea la figura. En Bimba y Lola tienen las minifaldas más bonitas, que hemos podido ver entre las novedades rebajadas. Tanto porque quieres cambiar de estilo o porque te apetece comprarte una minifalda más, no pierdas detalle.

Al igual que la reina en tener los mejores tacones es Sarah Jessica Parker, la maestra en minifalda es sin ninguna duda, Mery Turiel. Ella conquistó este trono teniendo las mejores faldas mini en diferentes tejidos, colores, estampados, formas…

¿Sin look para la noche del próximo sábado? No te preocupes, con las tres minifaldas rebajas de Bimba y Lola, no tendrás ningún problema. Estas piezas son tan especiales porque combinan con todo, y logran que una camiseta negra básica, logre un outfit de celebrity.

Un aspecto en común que tienen la camisa blanca, una americana negra o una minifalda es su funcionalidad. Estas tres prendas sirven para momentos de urgencias y por supuesto, para sorprender a todo el mundo con unas piernas de infarto. Si todavía no has encontrado, esa falda mini que te conquista al momento, no pierdas detalle de las tres prendas que hemos localizado en Bimba y Lola.

MINIFALDA PUNTO CUADROS MARINO (95€ - 47€)

Falda mini de punto con corte recto. FOTO: Bimba y Lola

Cualquier tipo de estampado en una falda es un sí, pero si tiene estos puntos en azul marino, es un sí rotundo.

MINIFALDA PIEL COGNAC (275€ - 110€)

Minifalda en color marrón efecto piel. FOTO: Bimba y Lola

El marrón es un color que funciona con todo. Esta minifalda es una de nuestras favoritas, tanto por el tono como el corte recto.

MINIFALDA EFECTO PIEL NEGRA (95€ - 57€)

Minifalda de cuero negra. FOTO: Bimba y Lola

¿Un toque rockero? No lo dudes, y esta minifalda es perfecta para lograr este objetivo.

Cuando tengas en tu armario, algunas de estas prendas, al momento tus imágenes en Instagram se volverán virales. Son prendas muy ‘instagrammers’.