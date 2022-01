Sara Carbonero solo necesita una camisa blanca y unos pantalones pitillo negros para marcarse el look que amarán las chicas más clásicas

No hay día que Sara Carbonero suba una fotografía en Instagram y no revolucione a todos sus seguidores. Ya sea por su belleza, sus estilismos o sus preciosos textos o canciones que acompañan a las imágenes. Y es que ayer, aunque aún no sabemos el motivo, fue un día bonito y de primeras veces para Sara Carbonero tras un micrófono en un estudio de grabación. ¿Estará grabando una canción? ¿Doblando una película? La periodista toledana aún no nos ha contado lo que estaba haciendo, pero lo que está claro es que se la ve feliz y tranquila después de unos meses difíciles y de presión mediática tras su separación de Iker Casillas y ese supuesto inicio de relación con Kiki Morente que ahora está triunfando como la Coca-Cola tras relacionarse con Sara.

Y para un día de primeras veces, Sara Carbonero ha dejado a un lado su estilo más boho y más personal para optar por un look clásico y elegante de esos que nunca fallan. Pero eso sí, no es nada ella. Y es lo que nos extraña. Entendemos que sería exigencia de eso que estaba haciendo la toledana y que no nos ha podido contar. Porque si la vemos de espaldas con ese estilismo, nunca hubiéramos dicho que era ella. Mucho más propio de Tamara Falcó.

Y es que Sara Carbonero ha optado por combinar un estilismo con dos de esas prendas que son básicos en el armario de toda mujer. Ya sea una chica que sigue las tendencias, que le gusta la moda o no. Un look de lo más clásico, básico y sencillo que no tiene nada el toque de Sara pero que igualmente ella sabe elevar a la máxima potencia con su belleza natural y algunas joyitas doradas que nunca se quita y que hacen que el estilismo gane enteros a pesar de ser de lo más sencillo.

Sara Carbonero ha optado por lucir una camisa básica blanca de estilo boyfriend, o lo que es lo mismo, anchita y grande de esas que podríamos haber robado del armario de nuestro novio, padre o hermano. Y siguiendo con ese estilo tan sobrio de lunes para la toledana, la ha combinado con unos pitillo negros de esos que nunca pasan de moda y que a ella tanto le gustan combinar con sus Converse favoritas. ¿El beauty look? Un maquillaje que marca la mirada de la periodista, dándole todo el protagonismo, y su larga melena un poco ondulada.