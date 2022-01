Nos hemos dado una vuelta por las segundas rebajas de El Corte Inglés y estos son los chollos de moda que hemos encontrado

Cuando todos estamos inmersos y con todo los ojos puestos en la próxima temporada (especialmente en esta semana con la Alta Costura de París en plena celebración post pandemia y presencial) parece casi un sacrilegio hablar de que todavía en muchas tiendas siguen en pie las conocidas como segundas rebajas. Y no nos referimos a ese pequeño rincón mesa o perchero que queda en Zara y alguna marca más de Inditex, donde encontrar una camisa con todos los botones o una chaqueta con una cremallera que funcione parece casi una misión imposible. Hay tiendas que consideran este momento como la oportunidad de dar salida a todo el stock del invierno, y por lo tanto ofrecen una experiencia de compra al cliente que nada tiene que envidiarle al codiciado especio de nueva colección.

Es el momento perfecto para hacerte con cualquier prenda que no llegaste a comprar en cuanto empezó el frío. Ese abrigo de color especial al que pensaste que le darías poco uso. O ese vestido que no veías momento para llevar con medias. Y es que ahora no solo hay que pensar en comprar algo que usaremos con las bajas temperaturas que nos asolan, si no que la primavera está a la vuelta de la esquina, así que no es mala idea hacer una compra consciente y con las miras puestas en la nueva estación.

Nuestro consejo es que vayas por los básicos y por prendas ni demasiado abrigadas ni tampoco muy veraniegas. En este amplio espectro se encuentran por ejemplo las camisas tipo Oxford, pero especialmente las de rayas. Jerséis y chaquetas de punto fino con detalles especiales. Eternos fondos de armario como la gabardina o la biker de cuero, pantalones que sirvan igual para lucir con zapatillas como con tacones o vestidos románticos y de aires boho para combinar ahora con botas y en unos meses con sandalias.

Chaqueta pompones, de Sfera (19,95 euros)

Vestido corto plisado lazo cuello, de Fórmula Joven (22,99 euros)

Blazer cuadros doble botonadura Boho Collection, de Lloyd´s (78,99 euros)

Camisa de mujer manga larga de oxford, de Easy Wear (9,99 euros)

Pantalón ancho tiro alto, de Woman Limited El Corte Inglés (39,99 euros)

Trench doble botonadura cinturón, de Fórmula Joven (34,99 euros)

Jersey punto rayas, de Fórmula Joven (19,99 euros)

Vestido midi flores cenefas, de Southern Cotton (29,99 euros)

Pero sin duda lo mejor de todo es que ahora pueden ser tuyos por menos de la mitad de su precio original. Si muchas nos quejamos de que las primeras rebajas que suelen comenzar el día 7 de enero en todo el país apenas tiene descuentos reales, esta vez no podemos decir lo mismo.