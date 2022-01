Solo Nuria Roca puede ir al trabajo con el mono de la marca española que enamora a las chicas que más saben de moda y además está de rebajas

Sorpresa es despertarse el jueves y ver que tenemos lookazos de Nuria Roca y Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’. Sí, amigas, han cambiado la tertulia de los jueves para esta semana hacerla el miércoles por la noche. Y apara celebrar su negativo en covid tras una semana de aislamiento, Nuria Roca se ha marcado nuestro estilismo favorito de los últimos meses. Si el otro día era Carmen Lomana la que no enamoraba en ‘Espejo Público’ con un vestido de cuadro vichy de esta marca española, ahora es la periodista valenciana la que hace lo propio con un mono. La firma detrás de su estilismo no es otra que The IQ Collection. Bajo la dirección creativa de esta joven marca están Inés Domecq y Virginia Pozo, que se ha convertido en la favorita de las famosas españolas que más saben de moda, incluso de la Reina Letizia en pasado año en FITUR.

Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata en apenas un par de año. Y es que Inés Domecq con su firma The IQ Collection ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños.

Y es que está claro que llevar un diseño de la firma The IQ Collection es sinónimo de éxito. Pero no solo para ser la invitada perfecta a la boda del año o a un evento de esos muy importantes. Ahora Carmen Lomana y Nuria Roca nos han dejado claro que lo diseño de Inés también son perfectos para marcarse un estilismo de diez para ir al trabajo. Eso sí, mejor is como ellas, es un trabajo como salir en televisión. Aunque el mono de Nuria es perfecto para ir a la oficina, a una tarde con amigas o a un evento especial.

Mono Lourdes. FOTO: The IQ collection

Se trata de el mono Lourdes, un diseño combinado manga larga y abombada. Cierre delantero con botones y lazada para ajustar a la cintura. ¿Lo mejor? Que de los 160€ que costaba, ahora está rebajado a 112€. Un capricho perfecto para estas rebajas de enero 2022 con una prenda de lo más especial a la que le podrás dar múltiples usos. Además, puedes darle un toque más formal con uno salones nude como los de Nuria Roca o un rollo más casual con uno botines como la modelo de la firma.