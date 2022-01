El blanco y negro es el mix más estiloso que aman las mujeres de 50

Si hay una clave de moda a la que Coco Chanel no faltó a lo largo de toda su visa y de su carrera como diseñadora esa es sin duda el uso del blanco y el negro en prácticamente todos sus looks. De hecho es raro encontrar una foto icónica de la famosa modista que no incluya de alguna u otra manera este combo. A veces de manera muy sutil en forma de un pequeño detalle o accesorio. Porque si algo tenía claro la francesa es que el tono principal, y por tanto eje de todos sus estilismos era el negro, ya fuese con vestidos midi o con jerséis y pantalones anchos.

Un color que ella se encargó de sacar de su uso reservado exclusivamente al luto y convertirlo en sinónimo de elegancia y buen gusto aún a día de hoy. Tal es así que muchas son las mujeres que han querido seguir su ejemplo y apostar por este binomio atemporal cuando quieren conseguir triunfar en cualquier ocasión.

Pero por alguna razón son especialmente las mujeres de 50 las que saben sacarle todo el partido que requiere, convirtiéndolo siempre en sinónimo de éxito y buen gusto. Como prueba el último look que ha lucido la influencer Susi Rejano, madre también de otra influencer, Carla Hinojosa, y que nos ha dejado que muchas veces no hacen falta prendas llamativas ni epatantes para conseguir captar todas las miradas.

Un sencillo vestido negro (o Little Black Dress), una chaqueta de corte clásico en blanco y negro, medias negras más bien tupidas, y por supuesto el accesorio clave y favorito de Coco Chanel, las perlas, en su versión extra larga, como si hubieses sacado el collar directamente de los años 20.

Vestido ‘Pearl’ de felpa con cuello camisero, de Twin Set (63,50 euros)

Vestido ‘Pearl’ de felpa con cuello camisero, de Twin Set FOTO: Twin Set

Chaqueta en bouclé en color crema y negro, de H&M (59,99 euros)

Chaqueta en bouclé en color crema y negro, de H&M FOTO: H&M

Collar largo de perlas, de Agatha París (37,50 euros)

Collar largo de perlas, de Agatha París FOTO: Agatha París

Otro de los detalles que hacen especial este look es el toque de color que aporta el cuello blanco del vestido tipo babero (también conocido como Peter Pan, y que consigue dar luz al rostro a pesar del negro. Un toque que además promete estar muy de moda los próximos meses, y que muchas expertas en moda consiguen añadiendo debajo una simple camisa blanca o un cuello externo que además puedes utilizar en otras prendas, como en un jersey o en una camiseta.