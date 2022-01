Para una noche de chicas Amelia Bono tiene el lookazo de cuero (más sexy) y más en tendencia para terminar enero

¿Qué planes de viernes noche tuviste? Amelia Bono se fue de cena de chicas con un lookazo de esos muy en tendencia que vamos a querer copiarle este misma noche. Eso sí, si vais a salir de fiesta o de cena, porque nuestro plan favorita va a ser noche de Netflix, mantita y sofá para ver ‘Café con aroma de mujer’. ¿Alguien más enganchada a la novela del momento? Porque yo estoy en modo colombiano y del romance entre Gaviota y Sebastián. Pero vamos a centrarnos en el lookazo de lo más sexy y en tendencia que se ha marcado la hija de José Bono con estas prendas de su marca favorita de Inditex, Uterqüe.

Ya os lo venimos avisando hace meses, el efecto piel y las prendas de piel o de cuero son la gran tendencia de esta temporada y Amelia Bono lo acaba de demostrar con este outfit. Llevamos meses hablándote de lo importante que están siendo los años 90 en el mundo de la moda actualmente. Y aunque es algo que llevamos varias temporadas viéndolo venir, lo cierto es que nunca ha sido tan evidente como en este momento. Por su versatilidad, su elegancia, su comodidad y por ser combinable con la mitad de tu armario, el pantalón de cuero es algo que no ha desaparecido nunca, pero que este año piensa convertirse en todo un imprescindible. Si hasta la Reina Letizia lo ha llevado para ocasiones formales acompañado de blusas, no se nos ocurre un momento en el que no sea adecuado.

El cuero o efecto piel se posicionaba como una de las tendencias a tener en cuenta desde mucho antes de que llegase el frío. Las pasarelas y las prescriptoras de estilo así lo auguraban llenando sus looks de efecto piel tanto dentro como fuera de las pasarelas. Y es que no hay experta en moda que no tenga ya una prenda del tejido estrella en su armario y Amelia Bono es una de ellas.

Pantalón piel detalle pedrería (149€)

Pantalón pedrería. FOTO: uterque

Para una noche de chicas, Amelia Bono ha optado por un total look de piel con una cazadora efecto joya de Uterqüe que en web ya no está disponible pero que en tienda aún puedes tener la suerte de encontrarla en rebajas. Y la ha combinado con unos pantalones también de piel con brillos en los bajos, con un top negro con lazo y unos zapatos de firma con tacón con el logo de la marca.