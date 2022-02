Conocemos cómo es la chaqueta larga de punto que usaremos todos los días en primavera o desde este mismo momento

El buen tiempo está acompañando a buscar entre el armario, todas esas prendas que queremos llevar esta primavera. Esta estación es sinónimo de conjuntos coloridos, estampados con figuras geométricas o flores, y por supuesto, de chaquetas finas, tanto cortas como largas. Son esas prendas, que nos sirven para cuando bajan las temperaturas y pensábamos que haría sol todo el día, en otras palabras, el típico tiempo que hace en marzo. Por ese motivo, hemos localizado una joya en Instagram, que cuando descubras como es, vas a ir corriendo a la web y hacer la mejor compra de esta temporada.

¿Quién nos ayudó a localizar la chaqueta que nos tiene obsesionadas? Melissa Villarreal llevó esa prenda que necesitamos todas, esta primavera. Tiene el color de 2022, y por supuesto, queda fenomenal con un vaquero de tiro alto o una minifalda.

¿Por qué es la chaqueta definitiva?

Solamente tenemos respuestas positivas, ante el diseño que escogió Melissa Villarreal. La chaqueta es de Brownie. Esta marca te sonará porque muchas influencers, tienen looks increíbles. Ellas han visto que los diseños de esta firma, son fáciles de combinar y muy versátiles. Seguro que encuentras algo, entre la amplia gama de prendas o accesorios. No obstante, no puedes dejar pasar la sección de rebajas.

CHAQUETA PUNTO VENICE (59.9 €)

Chaqueta larga de punto. FOTO: Brownie Spain

Como no podía ser, la chaqueta es de punto. Este tipo de tejido, lo vamos a ver toda la primavera e incluso este verano. Nos encanta el punto, porque es ideal para épocas de entretiempo. Así vamos a ir guapas, e incluso en esos días, que de repente aparece una nube gris.

Otro motivo que podemos añadir, para que esta chaqueta sea tuya es el toque francés. Brownie es francesa y eso quiere decir, que es muy fácil conseguir en un conjunto básico un matiz chic, al puro estilo de Emily in París.

¿Cómo combinar esta chaqueta?

Nosotras te proponemos las siguientes prendas, también de Brownie para un look casual y deportivo. Podrás utilizar tanto para una comida o un día de oficina informal.

TEJADO JUAN CULOTTE (65,90 €)

Vaquero de tiro alto y efecto acampanado. FOTO: Brownie Spain

JERSEY ARTI PICO (55,90 €)

Jersey de pico con toque noventero. FOTO: Brownie Spain

BOTA COWBOY SERRAJE (119,90 €)

Botas cowboy en tono camel. FOTO: Brownie Spain

BOLSO BUFFY CROCO (39,90 €)

Bolso con efecto piel y cadena. FOTO: Brownie Spain

Cuatro prendas, solamente estas necesitas para un outfit bonito, natural y elegante. Tanto el efecto noventero como francés, está presente en todas las piezas que hemos seleccionado. Invertir en buenas prendas, permite tener un fondo de armario de calidad.

¿Quién no necesita un look de urgencia? La chaqueta larga de punto de Brownie es nuestro mejor salvavidas.