Las nuevas New Balance de Rocío Osorno van a poner de acuerdo a las chicas más clásicas y modernas para combinar con todos sus vaqueros

Si hay unas zapatillas que ponen de acuerdo a todas las insiders de moda, esas son las New Balance. No hay zapatillas que amen más las chicas que más saben de moda que unas New Balance y como no, entre esa lista tenía que estar Rocío Osorno que por algo es una de las influencers españolas mejor vestidas del año pasado y también ha empezado este 2022 pisando fuerte. Con esta moda en auge, muchas han sido las amantes de la moda que se recurrieron a marcas tan míticas como Nike, Adidas o las clásicas Converse para hacerse con modelos que llevar mucho más allá de sus días libres. Sin embargo, desde que empezó la tendencia, parece que hay una marca que se ha coronado como la favorita en el mundo de la moda: New Balance. Y Rocío Osorno las ha combinado con un look que vas a querer llevar hasta primavera.

Y es que la influencer y diseñadora sevillana las ha combinado con un total look de Mango con vaqueros, gabardina oversize marrón, camiseta gris y jersey verde anudado. Y la estrella de la corona, un bolso negro acolchado Chanel.

No tenemos dudas que este estilismo de Rocío Osorno va a poner de acuerdo a las chicas más clásicas y modernas de Madrid y Sevilla. ¿Qué modelo de New Balance ha elegido? Las New Balance 300 Court en blanco y verde.

Zapatillas New Balance. FOTO: New Balance

Aunque esta firma americana de zapatillas New Balance surgió ni más ni menos que en 1906, ha sido en los últimos años cuando ha experimentado un auténtico resurgir más allá del mundo del deporte, y eso que debido a su apuesta por una producción local en Estados Unidos y en Reino Unido sus precios suelen ser algo más altos que los de sus competidores. Pero eso no parece suponer un problema para las auténticas fanáticas de esta firma, que han llegado a disparar los precios de algunos de sus diseños más icónicos en las tiendas de segunda mano ante la falta de stock por el cierre temporal de sus fábricas ante el coronavirus. Hablamos especialmente del modelo de New Balance 990v2, un clásico que desde que se viera en los pies de algunas trendsetter se convirtió en auténtico objeto de culto.