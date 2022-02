Para una cena romántica Paula Echavarría se ha enamorado del body rojo más sexy de Zara que vas a querer lucir hasta verano

Que nos gusta un 15 de febrero. ¿El motivo? Que ya nos hemos librado de aguantar todos los romanticismos de San Valentín. Que por algo soy acuario, amigas. Ya sabéis que nosotras y el amor no van de la mano. Pero el último artículo de San Valentín es este. Pero oye que no es mi culpa, si no de Paula Echevarría que se ha ido de cena para el Día de los Enamorados con Miguel Torres y nos ha dejado un lookazo para copiar de aquí a verano. Porque el amor (sobre todo el propio) se tiene que celebrar cada día. Y hablando de amor, eso es lo que sentimos por este body rojo de nueva colección de Zara con aberturas de corazones de lo más sexy.

Stories de Paula Echevarría. FOTO: @pau_eche

Un body rojo de ‘efecto tipazo’ que Paula Echevarría ha combinado con un traje con blazer oversize y botones dorados para darle el toque más elegante al estilismo.

Stories de Paula Echevarría. FOTO: @pau_eche

BODY CORAZONES (29,95€)

Body corazones. FOTO: Zara

Se trata de este body de cuello redondo y manga larga con detalle de aberturas con forma de corazón y cierre en bajo con botones a presión y en espalda con cremallera oculta en costura.