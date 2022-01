Combinar un vaquero de tiro alto es fácil si tienes el jersey que tiene Melissa Villarreal de The Villa Concept

Siempre nos pasa que cuando tenemos un vaquero favorito, nos cuesta diseñar diferentes conjuntos, al final siempre escogemos las mismas prendas. Nos gusta lucir bien, elegantes y cómodas todos los días de la semana, y parece que es una misión muy complicada, pero no lo es, si no mira looks diarios de Paula Echevarría o los outfits con las tendencias de última hora que siempre lleva Grace Villarreal. En esta ocasión, la influencer que nos ayuda a hacer un conjunto deportivo, pero con un toque neoyorquino es Melissa Villarreal. En el último reels que publicó, hemos descubierto que con un jersey en versión polo, vamos a solucionar todos nuestros dramas de moda por las mañanas.

Llámalo polo estilo pijo o ese jersey básico de uniforme, pero estamos ante la prenda clave para este invierno. Es suave y calentito, en otras palabras, no pasarás frío y estarás guapa en cualquier momento. No podemos dejar pasar, que este jersey es de The Villa Concept. Cada día somos más fans de esta firma made in Spain.

Cada una lo podemos llevar de una manera diferente, pero este polo en tono crema queda fenomenal con un vaquero de tiro alto y unas sneakers. Nosotras te proponemos que añadas un cinturón, una gabardina y una gorra estilo beisbol. Victoria Federica no está ayudando mucho a la hora de crear nuevos looks. ¿Quién no quiere imitar con prendas low cost el estilo de las influencers más importantes y virales del momento?

Este 2022 lo que realmente está triunfando es la moda sencilla y minimalista. Para el día a día estamos escogiendo looks naturales y cuando llega el sábado noche, optamos por piezas espectaculares como las que lleva Tamara Falcó con sus amigas en la discoteca más top del momento.

THE ALPACA POLO CREAM (100€)

Jersey polo en tono crema. FOTO: The Villa Concept

Un jersey sencillo, bonito y elegante. Está claro que es de The Villa Concept, principalmente porque es muy del estilo de las hermanas de Villarreal. Las dos influencers siempre vestir de manera minimalista, pero sin perder la esencia de todas las tendencias actuales. No hace viajes al pasado, por tener una manera de vestir más clásica.

Por cierto, no te olvides de unas sneakers coloridas y con plataforma. Aunque si estas zapatillas no son de tu estilo, escoge una silueta como las que lleva Melissa Villarreal. Olvídate del dolor de pies y opta por zapatos cómodos. Eso sí, si tienes unas merceditas sácalas del armario.