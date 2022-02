Chenoa tiene el vestido de efecto cuero de Zara con el que conseguir tipazo

Hay prendas que cuando vemos en las perchas de las tiendas o incluso en las fotos de campaña de las webs de e-commerce parecen condenadas a pasar desapercibidas y por supuesto muy lejos de convertirse en esas famosas prendas virales que agotan existencias en tan solo un par de días dese su puesta a la venta. Pero muchas veces, todas estas ideas preconcebidas cambian con solo una foto, la de una influencer o una famosa luciendo la prenda en cuestión. Y de repente como por arte de magia todo cambia en un segundo, y esa prenda que nos parecía anodina y sin nada especial ha pasado a ser el objeto de deseo más codiciado no solo por nosotras, si no también por el resto del mundo.

No se trata de algo nuevo ni especialmente sorprendente. Las firmas de moda han tirado de esta táctica publicitaria tantas ocasiones que ya es algo tan habitual como respirar. Pero no podemos evitar señalar que la cosa tiene mucha mayor importancia cuando esta forma de marketing no es pagada; es decir, cuando la marca no ha hecho nada para promoverse, si no que es el personaje (tiene que ser icono de moda eso sí), por iniciativa propia quien decide lucir una prenda concreta. Si encima viene de una firma de moda asequible entonces ya el éxito es seguro.

Pongamos el foco en un ejemplo concreto. Zara sacó hace poco un vestido midi de efecto piel con parte de arriba tipo corsé. El vestido ha pasado sin pena ni gloria, o al menos hasta ahora. Porque Chenoa, una de las famosas que más apuesta en los últimos tiempos en la televisión por marcas low cost y preferiblemente también made in Spain ha querido lucirlo para su cita de los viernes en el programa de ‘Tu Cara me Suena’. La cantante ha demostrado que se trata de un diseño especialmente favorecedor para las chicas con curvas, y que su poder es tal que lo mejor es lucirlo con pequeños accesorios, para dejarle todo el protagonismo.

Vestido midi de escote corazón y tirantes finos de efecto piel, de Zara (35,95 euros)

En el caso de Chenoa ha optado por acompañarlo de unos sencillos zapatos tipo salón en color nude de tacón medio, un choker dorado minimalista y su melena suelta con raya en medio, eso sí perfectamente lisa. Así que te aconsejamos que si te ha gustado este vestido corras a por él antes de que cuelgue el cartel de agotado.