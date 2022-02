FOTO: Sophie et Voilà

Todas las tendencias nupciales para este 2022 que cualquier look de novia viral necesita conocer

Si te casas en 2022 y tienes escogido cómo será el recogido para el día de la boda e incluso, sabes qué maquillaje llevarás cuando digas sí quiero, seguro que hay un elemento que todavía no has podido decidir y está claro que es el vestido de novia. Es muy importante conocer cómo es la forma de tu cuerpo, qué estilo tienes y no sentirte que vas disfrazada. El vestido que al final escojas, tienes que tener esos detalles como el encaje o el bordado, que con el paso del tiempo, siempre recordarás con cariño y ternura. Estamos convencidas de que futuras novias como Marta Lozano o Teresa Andrés, están todavía con dudas respecto a sus vestidos.

Si es complicado escoger entre un vaquero de tiro alto o un vestido con corsé para cualquier sábado noche, imagínate cómo tiene que ser escoger un vestido entre todas las tendencias nupciales que hay. Aunque en este terreno hay opciones para todo tipo de gustos, las tendencias son muy variadas en 2022. ¡Sigue leyendo!

Tendencias nupciales 2022

Vestido de novia. FOTO: Sophie et Voilà

La firma bilbaína Sophie et Voilà nos propone a una novia con mucho estilo, minimalista y elegante. En la nueva temporada nupcial, la diseñadora imagina grandes lazos, capas, plumas o mangas con volúmenes. Sin ninguna duda, es una novia que quiere disfrutar de un día mágico, y para eso añade gasas, toques románticos y un plus de rebeldía.

¿Y si transformamos el concepto de vestido de novia? Becomely recomienda un look nupcial diferente y arriesgado, eso sí, está pensado para una mujer que quiere romper las reglas de juego y que por lo tanto, será el foco de atención mediante tejidos sostenibles. Nuestra parte favorita es la superposición de tejidos.

Cuando estamos viendo cómo han ido las celebrities con esos vestidos bohemios, sacados de tiendas vintage, nos preguntamos cómo lo han conseguido. En España está firmada por Claudia Llagostera. La diseñadora para el 2022 nos propone encaje en la espalda, estilo boho, flecos y satén.

El 2022 en el ámbito nupcial viene cargado de sorpresas, y una de esas novedades está basada en la tendencia de mangas desmontables. La diseñadora María Baraza, propone un vestido que puede ser otro diferente, con un simple gesto, desmontarás la manga de la costura con una montura. Podrás retirar la pieza y sorprender a todos los invitados con un look nuevo.

Vestido de novia de Panambi. FOTO: Panambi

Panambi es la firma sevillana a la que acuden todas las influencers para encontrar el mejor vestido de invitada de boda, y las que se casan, para ser la novia más espectacular. Esta marca hace una reconversión del velo, y lo añade en otra zona que no es la cabeza, sino en el cuello. Ya en el 2021, hemos podido ver esta tendencia en esas novias que son unas visionarias en la moda, y Panambi lo añade en su lookbook.

Después de un 2021 con vestidos sencillos y de estilo rococó como el de Lucía Barcena, este 2022 toca el turno de novias vintage, con accesorios que serán protagonistas en el vestido y todo bajo un ambiente romántico y bohemio.