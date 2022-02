Este es el flequillo que todas las famosas quieren para un cambio de look rápido y sencillo

¿Qué tienen en común Laura Escanes, Rocío Camacho o Rocío Osorno? Aparte del estilo y de tener el armario de nuestros sueños, tienen otro elemento capilar (pista), que a lo mejor no te has dado cuenta. Las tres han escogido el mismo flequillo, y, por lo tanto, es tendencia en todos los salones de belleza. Actualmente, es el flequillo más viral en Instagram y TikTok. Todas queremos un cambio de look, y este peinado es la mejor forma de hacerlo.

Está claro que las redes sociales se han posicionado como guía de inspiración. La moda y la belleza, son las temáticas frecuentes en Instagram o TikTok, y como consecuencia, habrás visto el flequillo que lleva todo el mundo. ¿Por qué está gustando tanto? Principalmente, porque este corte, añade frescura al rostro y enmarca las facciones.

Es un flequillo largo y desfilado. No es ningún corte de cabello nuevo, pero este 2022 vuelve con mucha fuerza. Eso sí, todas han apostado por este flequillo y por el tono moreno en sus melenas. Otro detalle, que no podemos dejar pasar. Ambas características permiten dar brillo y un efecto natural al rostro.

Todos los expertos aconsejan este flequillo porque queda bien en cualquier tipo de cara. Da igual, si tienes el rostro ovalado, redondo, cuadrado o romántico. Por otra parte, si tienes el cabello liso o rizado, tampoco importa, en otras palabras, es el flequillo más versátil del momento.

¿Qué inspiración tiene este flequillo? Proviene de los años sesenta, aunque aporta un toque noventero a cualquier look. Si te has decidido por este corte, verás que el flequillo es largo, desfilado por los lados y con aspecto rebelde.

Cuando quieras recoger tu cabello, podrás hacer todo tipo de peinados. El más recomendado es el moño alto o bajo. Siempre tienes que dejar dos mechones sueltos, de esta manera, tu estilo será muy fresco y romántico.

Al igual que cuidas tu melena, en esos días que no tengas tiempo y tengas que hacer un lavado rápido, hay dos productos que necesitas. De esta manera, tu flequillo se verá limpio y suave. Este truco lo utiliza todo el mundo.

CHAMPÚ EN SECO (2,81 €)

Champú en seco. FOTO: Primor

CHAMPÚ EN SECO ANTI GRASA (2,22 €)

Champú en seco para un cabello hermoso y restaurado. FOTO: Glidss

Añade estos dos productos en el neceser. El único inconveniente de llevar flequillo, es la facilidad de ensuciarse más rápido. El champú en seco es nuestro mejor aliado.

Por último, si te hemos convencido de llevar el flequillo, siempre tiene que sobrepasar el pelo, la altura de las cejas. Así, el foco de atención seguirá estando en la mirada. La clave para que sea perfecto es peinarlo con un toque auténtico y rebelde.