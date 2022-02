ROCÍO OSORNO se ha enamorado de la colección de Zara para San Valentín y nosotras de su manera más romántica de combinarla

Cupido nos acaba de disparar con todas sus flechas del amor más profundo. Y no es para menos amigas. Si el otro día ya nos enamoramos de toda la nueva colección de Zara para San Valentín, ha sido verla en Rocío Osorno y sentir mariposas en el estómago. ¿Se puede combinar de forma más romántica y elegante? Ya os decimos nosotras que no. Y es que por algo la influencer y diseñadora sevillana se ha convertido en una de nuestras favoritas por sus originales looks a base de prendas low cost que hace que parezcan de Alta Costura.

Zara ha presentado una colección justo a tiempo para San Valentín con prendas que prometen enamorarnos y construir los mejores looks apostado por el rojo como el color del amor y la pasión. Con un enfoque muy sexy, esta colección compuesta de prendas clásicas y atrevidas, hace que se conviertan en un básico para toda la vida en nuestro armario.

Una nueva cápsula titulada The LOVE Collection con prendas esenciales elegantes que se pueden conjuntar con todas las prendas del armario y amortizar el resto del año. Con piezas tan básicas como un abrigo de paño en lana o un vestido de seda o como no, el pantalón rojo y el corsé que ha elegido Rocío Osorno.

PANTALÓN SATINADO LIMITED EDITION (49,95€)

Pantalón seda. FOTO: Zara

BUSTIER PESPUNTES LIMITED EDITION (39,95€)

Bustier. FOTO: Zara

Para darle el toque más romántico, y no tan sexy, Rocío lo ha combinado con una camisa blanca de Asos con unas mangas que son una fantasía. ¿Qué os parece el look?