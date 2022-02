La tripa al aire, o la tendencia de los 2000 que ya inunda las redes por culpa de Miu Miu

Todo parece indicar que la primavera del 2022 será la época revival, donde viviremos el resurgir de todas las tendencias de décadas pasadas en una sola temporada. Desde los diseños con estampados psicodélicos tan propios de los 70, pasando por los cortes relajados de vaqueros rectos y zapatos de tacón especial de los 90 hasta acabar por supuesto en la que parece ser la época favorita últimamente para el mundo de la moda, los 2000.

Peinados de coletas y moños sujetos pinzas, zapatos con plataforma, pantalones cargos, vaqueros de cintura baja, pitillos, y de más tendencias que perduran todavía en el imaginario colectivo son las que apuntan más fuerte la próxima primavera. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana veíamos a una de nuestras influencers francesas favoritas, Jeanne Damas, celebrar junto a sus amigos parisinos una fiesta inspirada en Britney Spears y su estética. Firmas como Stradivarius llenan sus propuestas de nueva colección con camisetas del famoso icono del pop o de las Spicy Girls. Hasta la reciente pasarela de Nueva York hacía que firmas tradicionalmente consideradas como símbolo de lo ‘preppy’ subiesen a sus desfiles chándal de terciopelo, como hizo Tory Burch. Pero no hay que mirar muy lejos, ya que todo un referente de este estilo en nuestro país, Tamara Falcó, hace tan solo unas horas nos enseñaba otro detalle de aquella década, el de lucir cuellos y puños de las camisas por fuera de los jerséis.

Pero si hay una firma que ha conseguido llevar esto más allá ha sido sin duda Miu Miu. La línea bridge de la italiana Prada presentó para la temporada primavera-verano 2022 un sin fin de guiños nostálgicos dosmileros. A saber: tiros bajos, jerséis cropped bajo los que asomaban camisas Oxford, faldas de tablas en versión mini, que ocupan casi la misma extensión que el cinturón que las acompaña, bermudas deshilachadas y todo el resto de códigos que forman parte de lo que podríamos llamar el uniforme generacional de los post millennial, que Miuccia Prada ha querido convertir de alguna manera en el nuevo normcore, y que no distingue de generaciones. Y como no podía ser de otra forma las italianas más famosas de Instagram no han podido resistirse a lucirlo aún antes de que llegue la primavera.

Look de Bershka de estética dosmilera FOTO: Bershka

Veronica Ferraro o Chiara Ferragni ya presumen de abdomen de infarto gracias a estos conjuntos. Y esto solo es el principio, pues Amancio parece que irá también detrás de esta tendencia. Como prueba los primeros indicios que nos ha dejado Bershka.