Zapatillas de estar en casa cómodas, calentitas y con mucho rollo

Una de las tantas cosas prácticas que he aprendido con la pandemia (y ante el posible apagón europeo que anuncian los expertos, y puede que hasta otra nevada), es a invertir en prendas de calidad para estar por casa. Como la mayoría de la población, yo también era de esas personas que usaba cualquier prenda (especialmente aquellas más viejas y gastadas) para pasarme los días en casa, ya fuese trabajando, durmiendo o simplemente tirada en el sofá viendo la tele.

Camisetas de propaganda, leggins descoloridos o con rotos, sudaderas viejas... Todo el imaginario del que seguro todas hemos echado mano alguna vez, y que hace algunos años empecé a quitar de mi armario. Y es que aunque el teletrabajo parece algo surgido a raíz de la pandemia, ya éramos muchos en la sombra los que trabajábamos casi más días en casa que fuera. Eso, sumado a alguna amiga opositora me enseñó que tener un buen armario de ropa cómoda para estar en casa no era ninguna tontería. Y ahora puedo decir que le he sacado más partido del que esperaba.

Porque además de lo sano que es mentalmente cambiarse de ropa para trabajar aunque sea en casa, he descubierto que puedo hacer mucho más con ella. Desde sacar al perro, hacer la compra o algún que otro recado rápido que me permitan acudir en chandal o sucedáneos sin parecer una loca o como dijo una vez el fallecido Karl Lagerfeld, sin parecer que he perdido las riendas de mi vida.

Y es que aunque el káiser no era amigo de este tipo de indumentaria, finalmente no puedo evitar caer rendido y presentar algunas propuestas en sus últimas colecciones para Chanel. Pero es que este look no solo consiste en ropa, si no también en zapatillas, uno de los accesorios más importantes y al que queremos darle su sitio. Porque no basta con que sea solo cómodo, que también, si no que debe ser abrigado y si es posible servirnos para salir a tirar la basura sin pasar vergüenza al cruzarnos con un vecino.

Repasando las tiendas, estos son nuestros modelos favoritos para pasar lo que queda de otoño y todo el invierno:

Zapatillas bailarina velour azul, de Women’secret (12,99 euros)

Zapatillas tipo bota con forro de pelo, de Etam (24,99 euros)

Sandalia de tiras con pelo marrón, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Sandalia de efecto pelo con dos hebillas, de Zara Home (27,99 euros)

Sandalia doble tira pelo visón, de Oysho (19,99 euros)