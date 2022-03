MBFW Madrid comenzó en el marco del 8M para celebrar el 75 aniversario de la moda española

Por fin Mercedes-Benz Fashion Week Madrid comenzó. La Semana de la Moda de Madrid está de celebración, debido a que este año cumple 75 años, y esto solamente quiere decir que la moda española vendrá cargada de sorpresas y novedades. Desde ayer hasta el domingo, volveremos a ver celebrities e influencers atravesando las puertas de IFEMA para ver las nuevas colecciones. Este año el front row estará muy emocionante, debido a que volveremos a ver a la Reina Letizia y estamos convencidas que se acercará después de París, Victoria Federica. Tanto Paula Ordovás, Carmen Lomana o María Pombo repetirán como cada año. Son fieles a la cita de la moda española.

Coincidiendo con el 8M, ayer se realizaron las dos primeras presentaciones de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Oddete Álvarez y Nicolás Montenegro fueron los encargados de romper el hielo. Ambos diseñadores escogieron ubicaciones por el corazón de Madrid, para mostrar al público sus nuevas creaciones. Esos dos jóvenes diseñadores, con largas trayectorias en la industria, enseñaron en formato de desfile y en presentación estática, como ven a la mujer del 2022.

La nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es muy especial. No todos los años se cumple 75 ediciones, y por ese motivo, estamos convencidas de que no nos vamos a olvidar de lo que va a suceder. Desde hace unos años, se están celebrando desfiles fuera del mítico IFEMA. Ayer tanto Oddete Álvarez y Nicolás Montenegro escogieron dos localizaciones que no dejaron indiferente a nadie. Sigue leyendo para descubrir cómo son sus nuevas propuestas.

Odette Álvarez

Imagen del desfile de Oddete Álvarez en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. FOTO: mercedes benz fashion week madrid

En 2009 se formó la firma Odette. La diseñadora, Odette Álvarez tenía claro desde muy joven que quería ser diseñadora de moda. Uno de los causantes está provocado, al estar rodeada en casa de las agujas de su madre y abuela. Desde la formación autodidacta, Odette comenzó a vestir a sus amigas y ahora a las mujeres mejores vestida de España. A día de hoy, realiza siempre dos colecciones cada año, que son presentadas en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Todos sus desfiles son muy esperados.

Imagen del desfile de Odette Álvarez en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Para el 75 aniversario, Oddete escogió el icónico Hotel Wellington de Madrid. En uno de los salones majestuosos de la época de los cuarenta, el público observó las nuevas propuestas de Odette Álvarez. Freya es el título de la colección invernal de Odette Álvarez. Al ver las dos anteriores imágenes, habrás adivinado en qué película está inspirados los diseños. Claramente, es la clásica cinta: `El cazador y la Reina de Hielo´.

Imagen del desfile de Oddete Álvarez en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Oddete Álvarez quiere impulsar a esa mujer que escoge el lujo, sin olvidar el concepto artesano de España. ¿Cuáles son los tejidos más llamativos? Lana y tejido de anorak, teñido en tonos como Azul eléctrico, fucsia o pasteles.

Nicolás Montenegro

Presentación de Nicolás Montenegro en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

¿Quién no conoce a Nicolás Montenegro? El joven diseñador logra que celebrities como Bad Gyal, Minerva Portillo o Ana Rujas han pasado por el taller. Todas han visto la magia que tienen sus vestidos, y como logra que sientan como un guante. Nicolás Montenegro después de formarse en el prestigioso Instituto Marangoni de Milán, trabajó cuatro años para Dolce & Gabbana en la capital lombarda.

Presentación de Nicolás Montenegro en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

En el 75 aniversario de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid no podía faltar Nicolás Montenegro. En las anteriores ediciones, pudimos ver sus diseños en la parte de marcas emergentes: Mercedes Benz Fashion Week Talent. Para el 2022, el diseñador da el salto al OFF. Escogió Hilton Madrid Castellana, para que el público viera cómo está siendo su evolución como diseñador.

Presentación de Nicolás Montenegro en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

SAVOIR FAIRE es el nombre de la colección presentada. Otoño/Invierno 22/23, Nicolás Motenegro demuestra su habilidad para la costura sin ningún error y la magnífica selección de las telas y el patronaje que tiene. Tull de seda o lentejuelas con estampados son dos clásicos de la casa, que vuelven de nuevo.