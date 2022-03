Vuelve la MBFW Madrid, presencial y con 100% de aforo

Siete son los días que restan para que arranque la esperada Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que este año conmemora su 75 aniversario. La cita con la moda española, que se celebrará en el pabellón 14.1 del Recinto Ferial de Ifema como escenario principal (además del desarrollo de desfiles en diferentes localizaciones de la capital), en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, tendrá lugar del 9 al 13 de marzo.

Una convocatoria en la que vuelve el cien por cien del aforo y que reunirá, entre el formato ON y el OFF, a 44 firmas: veintidós consagradas como Pedro del Hierro, Ángel Schlesser, Dominnico, Roberto Diz, Pertegaz y Jorge Vázquez, entre otros; diez jóvenes talentos que participarán en la pasarela Allianz EGO y doce que forman parte del programa OFF como Hoss Intropia, Roberto Verino, Esne, Encinar y Félix Ramiro.

El acto de ayer en Madrid, conducido por el director de «Flash Moda», Jesús María Montes-Fernández, contó con la participación de Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid; Eduardo López-Puertas, director general de Ifema Madrid y Modesto Lomba, presidente de ACME, que intervinieron como portavoces institucionales del evento.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (c), junto al director general de IFEMA, Eduardo López-Puertas (i), y el diseñador y presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), Modesto Lomba, durante la presentación de la 75º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week FOTO: MARISCAL EFE

Tras ello, se presentó en primicia un fragmento del vídeo producido con motivo de la 75ª edición de la MBFW Madrid que será presentado íntegro en la pasarela la próxima semana.

Para Montes-Fernández «es un honor acoger las bodas de platino de una pasarela que ha reunido a lo largo de su historia a más de 300 diseñadores, por la que han desfilado más de 2.000 modelos y que ha acogido más de 2.000 desfiles».

Por su parte, López-Puertas destacó el valor de «una pasarela que se ha celebrado consecutivamente durante 37 años sin interrupción».

Y, Villacís, que hacía un parón en su agenda (inmediatamente después acudía a la entrega de juguetes que desde el Ayuntamiento de Madrid se hará llegar a los refugiados en los países limítrofes a Ucrania), se definía como «firme comprometida con la Cultura y firme defensora de la moda en España».

La diseñadora Ágatha Ruíz de la Prada participa en una mesa coloquio durante la presentación de la 75º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week, este martes en IFEMA Madrid FOTO: MARISCAL EFE

A continuación se estableció un diálogo entre tres diseñadores pertenecientes a distintas generaciones y contextos que han visto pasar la pasarela durante estos años. Así, ofrecieron sus visiones y experiencias Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora que ha participado en la pasarela desde septiembre de 1985; Domingo Rodríguez, director creativo de Dominnico y ganador del Premio Mercedes-Benz Fashion Talent en julio de 2019 y Jorge Redondo, director creativo de Redondo Brand, firma que se estrena en esta nueva cita con la moda. Desde su experiencia, Agatha Ruiz de la Prada se alegró de la vuelta de los desfiles presenciales aunque aseguró que los desfiles que se celebraron durante la pandemia, con poco aforo, fueron «muy románticos y en ellos se disfrutó más de las colecciones».