Consejos de un psicólogo para superar la situación de incertidumbre que nos rodea

Todos somos conscientes que el momento que estamos viviendo puede que sea el más convulso de las últimas décadas. Y es que cuando todavía nos encontramos en una pandemia de la que todavía no hemos salido y con una crisis económica esperándonos a la vuelta de la esquina, el estallido de la Guerra de Ucrania hace tambalear los pocos puntos de apoyo que nos quedaban. Todo ello junto ha producido en la mayoría de la gente una situación de incertidumbre que puede llegar a paralizarnos y a replantearnos todo nuestro futuro. Pero, ¿qué es exactamente ese sentimiento que nos invade? Es algo normal o puede ser el principio de algo más serio como la depresión o la ansiedad.

Para saber mejor de qué se trata hemos querido recurrir a Juan Hungría, Psicólogo, Psicodramatista, Psicoterapeuta Familiar y de Parejas y epecialista en Terapia Breve Estratégica, quien nos ha ayudado a aportar más luz a esta sensación. Según Juan en realidad lo que sentimos no es más que miedo, algo que puede empezar sin darnos cuenta cuando nos hacemos preguntas sobre un futuro incierto, el temido ¿y si...? Ante ello lo mejor es no contestarnos y cambiar rápidamente nuestro pensamiento hacia otras cosas.

Respecto a cómo saber si lo que sentimos se trata de algo relativamente normal o de algo que supera nuestras capacidades de autoayuda, el experto insiste en que nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente nos avisará de cuando es el momento de buscar ayuda y ponerse en manos de un profesional, si bien es cierto que las conocidas en psicología como personas ‘locus de control externo’, es decir, personas que tienden a basar su seguridad en situaciones externas y que tratan de controlar el futuro suelen ser más influenciables, y por lo tanto más propensas a sufrir este tipo de patologías.

Juan Antonio ha querido ayudarnos dándonos unos tips genéricos que pueden ayudarnos a afrontar esta incertidumbre cuando nos encontremos a solas:

-La importancia del silencio. Es mejor no hablar de ello, pero en cambio ayuda mucho escribirlo no en forma de diario, si como si estuviésemos mandando una carta a otra persona.

-Técnica del mal mayor. Se trata de una técnica paradójica que consiste en llevar tus pensamientos al extremo y trata de imaginarte la peor situación y lo que podría pasar.

-A veces el problema no es lo que nos pasa, si no lo que hacemos para intentar solucionarlo. No centres tu vida en ello y trata de cambiar ciertos hábitos que no lo hagan el protagonista de tu vida.

-Practica deporte. La angustia genera cortisol y adrenalina que se van con el sudor.

-Finalmente dale la cara a las emociones. Conecta con tu interior y permítete sentir intensamente para luego dejarlo marchar.