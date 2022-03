Isabel Preysler enamora con pantalones campana y blazer de cuadros que es toda la elegancia que necesitamos en nuestra vida

No hay nadie más elegante que Isabel Preysler, eso está claro. Es la reina de la elegancia es nuestras país y siempre que aparece en pública nos da una nueva lección de moda y de estilo. Y este fin de semana lo ha vuelto a demostrar junto a su inseparable Mario Vargas Llosa en una jornada de Toros. Como no, lo ha hecho con unos de esos lookazos que Isabel Preysler llega a los 70 años como si tuviera cuarenta. No puede ser más elegancia, tendencia y estilo en una misma persona. Y es que por algo Isabel Preysler lleva décadas siendo una de las mujeres mejor vestidas de España.

Isabel Preysler apostó por un look en tonalidades marrones pantalones de acampanados de pana que son perfectos para estos días de frío y lluvia aunque llegue la primavera, jersey de cuello alto marrón y botines de punta con blazer de cuadros con un detalle de cadena en el cierre. Y para ir calentita un abrigo de paño en las mismas tonalidades que el pantalón.

Isabel Preysler en Illescas. FOTO: Lalo Alvarez GTRES

Como complemento, un bolso bandolera, marrón de Loewe, en concreto el modelo Moulded tipo bombonera. Una maravilla de estilismo que es la combinación perfecta entre las tendencias y las prendas más clásicas de fondo de armario.