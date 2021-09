Queremos (y NECESITAMOS) la blusa ‘made in Spain’ más elegante de ISABEL PREYSLER para todos nuestros eventos de octubre

Si hablamos de la mujer más elegante de España solo podemos estar hablando de Isabel Preysler. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Y es que la socialité ha acudido a la graduación de su hija Tamara Falcó en Le Cordon Bleu acompañada también de Vargas Llosa y de Iñigo Onieva. Y como no, nos ha enamorado con su elegancia. Isabel Preysler ha aparecido radiante con esta blusa de estampado retro de la firma “made in Spain” Cyrana. ¡La necesitamos en nuestra vida!

Isabel Preysler ha elegido para esta ocasión un traje de chaqueta de color negro y una blusa con lazo en el cuello de colores tierra. No cabe duda de que la socialité no ha abandonado el luto, pero eso sí, no ha dudado en sonreír en la fotografía familiar que Tamara ha compartido con todos sus seguidores en Instagram.

ATENEA BLOUSE (130€)