Los pantalones verdes metalizados de Pull&Bear que no pasan desapercibidos (y ya tienen lista de espera)

Tenemos muchas pruebas y cero dudas. Porque esta vez si que os hablo en primera persona y la culpa lo tienen estos pantalones verdes metalizados de nueva colección de Pull&Bear que han creado furor. Y os lo cuento en primera persona porque son unos pantalones que me compré online la semana pasada y que este sábado decidí estrenarlos para ir al desfile de la diseñadora canaria Paloma Suárez en MBFW Madrid y madre mía que éxito. Sabéis esas prendas que os ponéis y la gente no os deja de preguntar por la calle y por Instagram (pero preguntar de verdad, no como muchas veces dicen las influencers). Pues eso fue exactamente lo que me ha pasado desde el sábado con estos pantalones verdes de Pull&Bear.

Pero no solo me ha tenido que pasar a mi, porque solo se vende online en Pull&Bear y ya se han agotado en todas las tallas y ya tienen lista de espera.

Pantalones verdes metalizados. FOTO: Pull&Bear

Una tendencia de lo más arriesgada, con la que no vas a pasar desapercibida pero que van a ser un éxito rotundo. Palabrita de Lifestyle.

Pantalón verde recto metalizado (29,99 €)

Un pantalón que va a tener todo el protagonismo de tu look, así que mejor combinarlo con prendas neutras como el negro para que así destaquen aún mucho más. ¿Quién más tiene en su armario estos pantalones de Pull&Bear?