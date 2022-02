Encontramos el vaquero de tiro alto con margaritas low cost más bonito de la temporada que solamente está en Pull&Bear

El año pasado todo el mundo estaba a la búsqueda del vaquero en tendencia. Todas queríamos ese denim con estampado de margaritas, que no parábamos de ver en Instagram. Se puede decir, que se convirtió en una prenda básica entre las expertas de moda, influencers y celebrities. Este pantalón, que es muy fácil de combinar, también conseguía moldear y hacer tipazo. ¿Recuerdas cómo lo llevó Rocío Osorno o Paula Moya? Ellas no se pudieron resistir a esta prenda, y apostaron por una camisa blanca o un top de color.

Se convirtieron en los pantalones de moda, y no nos extrañó en ningún momento. Si eres de las que caísteis en las redes, tenemos una buena noticia, porque esta prenda regresa. Pero, si no llegaste a comprar ninguno, no te preocupes porque hemos encontrado el vaquero de tiro algo con margaritas que solucionará todos tus problemas.

El vaquero con margaritas que hemos localizado, tiene una clara diferencia, al que se hizo viral el año pasado: su precio. La prenda del año pasado, era de Sandro París y la de esta temporada es de Pull&Bear. La firma sabe que este estampado, se volvería viral de nuevo, y han sacado unos pantalones que son un flechazo de amor al momento.

Por otra parte, el jean de Pull&Bear tiene un estilo de baggy, en otras palabras, el diseño es más ajustado a la cintura, comienza a coger volumen hasta llegar al tobillo, sitio donde se añaden gomas o cintas. La inspiración es oriental.

JEANS BAGGY MARGARITAS (29,99 €)

Vaquero de tiro alto con estampado de margaritas. FOTO: Pull&Bear

Este vaquero al ser de talle alto, pernera ancha y con la clásica distribución de cinco bolsillo, consigue formar una silueta inmejorable. Queda bien con un jersey de cuello alto como el que tiene Tamará Falcó, o con una camisa vaquera, así darás rollo al look como Vicky Martín Berrocal.

A la hora de hacer combinaciones con estos pantalones, te vas a recordar cómo se llevaron el año pasado. La mejor inspiración se encuentra en Instagram y en el street style. No podemos dejar pasar que un vaquero es nuestro salvavidas. Siempre lo podemos usar en cualquier momento, tanto en una cena en cualquier restaurante de Madrid, o en la reunión de trabajo.

Enrica con el vaquero de margaritas más bonito. FOTO: @elliiallii

Si quieres llevar este vaquero, serás una adelantada en tendencias. No pierdas tiempo y que esté denim sea tuyo. Por menos de 30 euros, tendrás esa prenda que no te quitarás durante toda la primavera e incluso en el verano.