El uniforme para un día de lluvia es el de Paula Echevarría con leggings y las botas engomadas de Massimo Dutti más rebajadas

Parece que el sol no quiere hacer acto de presencia tampoco en este viernes nublado en Madrid, ni por que falten dos días para que entre la primavera en nuestro país. Nada, que nos vamos a tener que acostumbrar a las nubes y la lluvia (esperemos que al polvo sahariano no). Pero no hay mal que por bien no venga, y aunque necesitemos ver ya el sol como agua de mayo, este día gris nos sirve para copiarle a Paula Echevarría su último look con las botas engomadas más rebajadas de Massimo Dutti que son las más elegantes y cómodas que vas a ver.

La noticia es que Paula Echevarría ha dejado a un lado las zapatillas blancas que no dejaba de usar en sus últimos estilismos, para volver a las botas que siempre estilizan y le dan un toque totalmente diferente a los estilismos.

BOTA PIEL SUPER TRACK NEGRO (129€)

Botas piel. FOTO: Massimo Dutti

Se trata de estas botas realizadas en piel de caña alta con tirador en piel e interior acabado en piel con suela super track dentada perfecta para las chicas más bajitas porque tiene una plataforma de 4 cm y una caña alta de 42 cm. Porque recordad, cuanto más alta la caña de la bota mucho mejor para las chicas bajitas, ya que cuanto menos te corten la pierna más estilizan y te hacen parecer visualmente más alta.

Unas botas que Paula Echevarría ha combinado con un look clásico con leggings, una sudadera blanca y una blazer en color azul marino con botones dorados de su propia marca de ropa ‘Space Flamingo’.