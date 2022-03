La botas cowboy de Sara Carbonero son todo lo que necesitan los vaqueros pitillo para volver a ser moda en todos los armarios

Y amiga, si eres una fanática de las botas cowboy como yo, este 2022 es nuestro año. Ya no habrá quien nos mire raro por Madrid cuando en pleno verano y a 40 grados sigamos luciendo las botas más en tendencia del año. Bueno o sí, que ya sabemos que hay mucha gente que no tiene ni idea de moda y aún así le gusta criticar, que por algo es el deporte nacional en España. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Y Sara Carbonero lo sabe y aprovechando que es uno de sus calzados favoritos junto a las zapatillas Converse, las ha combinado con un look perfecto para este frío y lluvia a su vuelta de México. Las botas cowboy más perfectas, ya lo decía la modelo texana Erin Wasson, musa del cool western. If you ain’t a cowboy you ain’t shit.

Sara Carbonero ha dejado de darnos envidia con sus estilismos veraniegos desde México para volver al frío y a la lluvia de Madrid. Y preparaos porque la próxima semana vamos a tener más de lo mismo. La primavera va a llegar con los días más fríos de lluvia. Para ello ha recuperado los eternos vaqueros pitillo con unas botas cowboy de caña bajita en ante camel.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Para ir a trabajar a la radio para presentar su programa, Sara Carbonero ha lucido unos vaqueros pitillo con un jersey de pico ancho y una camiseta debajo.