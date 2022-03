Blanca Suárez conquista la alfombra roja del Festival de Málaga con un vestido de Alta Costura

Durante todo el fin de semana, la 25 edición del Festival de Cine de Málaga parece haber acaparado toda la atención mediática, y no solo en cuanto a cultura, si no también en el mundo de la moda. Y es que en la ciudad andaluza se han dado cita durante estos días desde nombres tan asentados del cine español como Marta Nieto o María León, hasta gente del mundo de la política, como Manuela Villena, la mujer de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Y aunque muchas de ellas nos han dejado looks bastante reseñables, no ha sido hasta que ha aparecido Blanca Suárez cuando nos hemos sentido realmente en una alfombra roja.

La actriz Madrileña ha querido vestirse de gala para la ocasión, y bajo el asesoramiento de su estilista de cabecera, Freddy Alonso, ha llevado el que en nuestra opinión es hasta ahora el mejor look de esta edición. Se trata de un vestido negro corto, que aunque puede parecer sencillo a primera vista en realidad se trata de una auténtica obra de arte compuesta por una pieza central, un vestido corto de terciopelo de bajo asimétrico y escote con ondas al que se añaden detalles de plumas negras y largas. Y para completar el efecto dramático, el vestido cuenta con unas mangas XXL realizadas en tafetán con líneas glitter, que hacen juego con la cola del vestido que sale desde la espalda.

Blanca Suárez en el photocall de la 25 edición del festival de Cine de Málaga FOTO: Jesus Briones GTRES

El diseño en cuestión es obra del diseñador romano Antonio Grimaldi, y pertenece a su colección de Alta Costura de la temporada otoño invierno 2021. Un look sencillo y epatante que la actriz ha combinado con unas sencillas sandalias negras de Giuseppe Zanotti, joyas especiales como unos earcuffs de la firma Joyas Antiguas Sardinero y un moño con mechones sueltos que nos recuerda inevitablemente a la tendencia dosmilera que ahora parece que no solo inundará la calle, si no también las alfombras rojas.