Aitana se suma a la moda de los vestidos de punto que triunfan entre las influencers

Si repasamos algunas de las apariciones más recientes de algunas de nuestras famosas e influencers favoritas podremos apreciar que aún cuando el tiempo primaveral no nos acompaña, una prenda ya ha dejado ver su presencia en todos los armarios de la nueva temporada. Nos referimos al vestido de punto. Prueba de ello es uno de los mejores looks que nos ha dejado Sara Carbonero hasta la fecha gracias a un diseño en color naranja, o la versión de Mango que Lucía Bárcena lució en clave premamá. Y eso que todavía no hemos cambiado oficialmente de estación.

No por casualidad es desde hace años una de las prendas favoritas de las chicas francesas con más estilo, y aunque estamos más acostumbradas a verlo en versión midi y tonos neutros, lo cierto es que las nuevas tendencias apuestan por versiones coloridas y con toques originales para que puedas lucirlo también como una prenda nocturna o incluso llevarlo en cualquier evento.

Una tendencia que también ha conquistado a la cantante Aitana, quien no ha dudado en compartir unas fotos en su Instagram con un estilismo de lo más juvenil y original gracias a su diseño corto y de bajo asimétrico en color azul claro de la firma italiana GCDS y que además ahora podemos encontrar rebajado y en otros colores como el rosa claro. Una pieza que ha combinado con unos originales zapatos en rosa con detalles dorados y plataforma de vértigo, también de la misma firma.

Vestido asimétrico de canalé con manga larga, cuello vuelto y bajo simétrico con detalle de cremallera, de GCDS (273 euros)

Vestido asimétrico de canalé con manga larga, cuello vuelto y bajo simétrico con detalle de cremallera, de GCDS FOTO: GCDS

Zapatos de plataforma con detalles metálicos y logo, de GCDS (1200 euros)

Zapatos de plataforma con detalles metálicos y logo, de GCDS FOTO: GCDS

Todo el estilismo lleva la firma de Víctor Blanco, estilistas de celebrities como Nieves Álvarez o el de otra de las jóvenes divas de la música en español, Ana Mena.