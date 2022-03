Violeta Mangriñán tiene el pantalón que será viral esta primavera

Esta primavera será la estación del color. Y no lo decimos solo nosotras, si no también las pasarelas, las nuevas colecciones que ya podemos ver en tienda y por supuesto los estilismos que nos van dejando en Instagram nuestras influencers favoritas. Ya te hablamos del gran protagonismo que tendrá el naranja esta temporada. Te hemos vaticinado también que el verde intenso o neón será otro de los platos fuertes, tanto en ropa como en accesorios. Incluso te hemos descubierto una de las prendas virales que ya cuelgan el cartel de agotado. Nos referimos a unos pantalones metalizados precisamente en color verde brillante de Pull & Bear para los que ya nos hemos apuntado a la lista de espera.

Pero parece que la firma de Inditex no ha sido la única en apostar por esta prenda como plato fuerte para esta primavera. H&M también tiene su propia versión en la que cambia el tono metalizado por la elegancia del satén con unos pantalones de H&M Studio que nos alegran el armario nada más verlo. Si no que se lo digan a Violeta Mangriñán, quien no ha dudado en dar color a los días grises que asolan la capital con ellos. Además, su tiro bajo, los convierten en una de las prendas de pura tendencia que no vamos a dejar de ver.

Pantalón de satén con brillo y tiro bajo, de H&M (79,99 euros)

Pantalón de satén con brillo y tiro bajo, de H&M FOTO: H&M

Botines rojos tipo cowboy, de H&M (129 euros)

Botines rojos tipo cowboy, de H&M FOTO: H&M

Y aunque en la web apuestan por lucirlo en clave total look con sobrecamisa a juego, Violeta ha decidido dejarle todo el protagonismo acompañándolos de una sencilla camiseta blanca, una americana gris en clave oversize y eso sí, unos botines rojos planos de silueta cowboy para darle el toque de originalidad y contraste justo, a juego con sus gafas de cristal también en color rojo y estética dosmilera.