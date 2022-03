La influencer Adriana Boho publica ‘Ponte en mi piel’: “Hay marcas que han rechazado mi perfil de Instagram por ser negra”

Y tú, ¿eres racista? A veces, con expresiones y gestos cotidianos, sin darnos cuenta contribuimos a ello. A perpetuar el racismo en nuestra sociedad, sin darnos cuenta, sin pensar que estamos haciendo algo malo, pero ahí están nuestras actitudes racistas. Si vemos tan claras las actitudes machistas, ¿por qué no nos pasa lo mismo con las racistas? Adriana Boho con 300.000 seguidores en sus redes sociales es la primera influencer negra en España. Negra, sí, negra. Ni de color, ni negrita porque como dice Adriana todo eso implica que hay algo “intrínsecamente negativo en la palabra negro”. Y contra eso quiere luchar con su libro Ponte en mi piel (Editorial Cúpula).

Para quien aún no te conozca, ¿quién es Adriana Boho?

Yo soy Adriana Boho, estilista de televisión que lleva ya unos cuantos años trabajando en ello y además soy activista en mi cuenta de Instagram y denunciando estos temas, no solo del racismo. Y por ese activismo muchas veces la gente me ha dejado de seguir porque me han dicho que me seguían por la ropa no para que opinara de estos temas.

¿Cómo surgió la idea de hacer este libro que es un grito contra el racismo?

Siempre había tenido la idea de hacer un libro, era algo que me rondaba desde hace años por la cabeza y tenía mis anotaciones ya preparadas para cuando llegara el momento. Cuando surgió la oportunidad con Planeta no me lo penseé y recuperé todo lo que tenía en mente. Quería hacer algo para ayudar y aportar, no simplemente contar mi vida. Acabar con la cuña esa de ‘de color’.

‘Negrito’, ‘de color’, ‘piel oscura’... Y tu reivindicas el ‘negro’, porque es un acto de racismo que muchas veces no nos damos cuenta que cometemos.

Totalmente. Es algo que se utiliza desde hace tantos años que la gente no se da cuenta, al contrario, creen que lo están endulzando y que es algo cariñoso. Si tienes que suavizarlo es que le das una connotación negativa a decir negro. Eso es lo que hay que quitar, decir negro es maravilloso porque es lo que soy.

Igual que los micromachismos, que muchas veces no nos damos cuenta que los hacemos...

Pero creo que con el machismo se está avanzando mucho más en España. Cuando alguien dice un micromachismo hoy en día lo normal es corregirlo y decirle que es machista lo que dice. En cambio con el racismo aún no se ha implantado lo de recriminarle. Si tu escuchas, la chica negrita, no vas a corregirlo y con el libro quiero eso.

Además lo dices en el libro, que en España eres casi la única influencer negra.

Exacto, no tenemos referentes negros en España. A mi me dicen un actor o un diseñador y siempre os vamos a Estados Unidos pero no pensamos en referentes negros en nuestro país. Todo lo que nos enseñan son personas blancas y está tan normalizado que muchas veces ni nos damos cuenta.

¿Hay marcas que han dejado de colaborar contigo por tu activismo?

Y tanto. Muchas marcas me han dicho que no por ser un perfil polémico, por mojarme en temas que incomodan. Pero yo digo que soy todo eso. Adri es moda, viaje, todo muy guay pero también soy la cosa que me afectan en mi día a día. Y si la gente me sigue tienen que saber como soy.

Por no hablar de aquella campaña que se hizo viral que te habían tapado tu cara con el nombre de la agencia y solo se veían influencers blancas.

Sí, una agencia de aquí de Madrid, pero no solo me ha pasado esa vez. La diferencia es que en esa ocasión se hizo viral, pero muchas veces he recibido correos por error donde decían que no me querían por ser negra. Que no me quieran por mi color de piel es muy fuerte.

Si alguien que está leyendo tu libro te pregunta que por dónde tiene que empezar para dejar de ser racista.

Que se lo lea todo, que haga el test que hay, y si cuando lo termina de leer no ha cambiado ninguna de las respuestas es que no ha servido para nada esta guía. Es súper importante. Si no tienes que hacértelo mirar, pero a veces analizarte cuesta mucho. Por eso he hecho un libro muy visual para la gente joven, a los que aún estamos a tiempo de cambiar. El objetivo es que cuando uno acabe de leer el libro se convierta en un activista contra el racismo.