El armario de Pino Montesdeoca, la modelo e influencer de más de 50 que enamora a la moda

Para muchos la mejor revolución es aquella que tiene lugar casi sin darnos cuenta. Poco a poco, consiguiendo cambiar las estructuras desde la raíz pero sin grandes aspavientos. Esos son los cambios que perduran. Y si no que se lo pregunten a Pino Montesdeoca, una canaria que llegó hace 7 años al mundo de la moda de manera casual, como si de un juego se tratase, pero que a la vez nos ha enseñado que llevar la edad con naturalidad es la mejor lección de vida que hay. En un mundo en el que a pesar de las luchas por el feminismo, políticas como Andrea Levy tienen que sufrir comentarios machistas sobre sus canas, es evidente que el mensaje de mujeres como Pino siguen siendo más necesarios que nunca.

Tras su paso por MBFW Madrid, donde ha desfilado para nombres tan consagrados como Teresa Helbig, Fernando Claro o Angel Schlesser hemos querido hablar con ella para descubrir la razón por la que ha conseguido enamorar tanto a la industria de la moda como a la de la belleza, y sobre su manera de entender el estilo y el paso del tiempo. A tan solo unos meses de cumplir los 60 (en junio), esta profesora canaria devenida en modelo ha aprendido que sus básicos son los monos en todas sus versiones y los trajes sastre. Siempre apostando por looks monocromáticos en tonos como el negro, el azul marino y los colores tierra, Pino afirma que su básico infalible es un boiler suit con unas zapatillas de deporte o unas Dr. Martens, que cambia por unas botas de tacón sobre el pantalón para cualquier evento nocturno.

A lo largo de los años ha aprendido que los estampados grandes y florales que tanto auge tuvieron en décadas pasadas no son lo suyo. Tampoco las minifaldas; “Nunca me han parecido cómodas. Busco ropa con la que pueda hacer de todo en mi día a día, saltar, sentarme o subirme a cualquier lado sin tener que estar pendiente de lo que llevo puesto”. Y esa más que nada es la clave de todo su estilo, en el que como ella misma nos afirma su intención es siempre ser ella misma y que su ropa no le quite el protagonismo, consejo que siempre da a sus hijas a la hora de vestirse. “Siempre busco ser sensata y evitar lo vulgar, buscar ropa que me favorezca pero sin ser demasiado estridente”. Afirma no ser una mujer de acumular cosas ni de sentir demasiado apego a las cosas materiales, pero sí guarda con cariño un reloj Rolex que le regaló su marido cuando nació su segunda hija, así como un bolso de Louis Vuitton que lleva usando más de 35 años.

Respecto a lo que ha aprendido sobre la moda a lo largo de los años Pino lo tiene claro: “Tengo derecho a vestirme como me de la gana. Si bien suelo huir de estampados como el animal print, o el estilo sexy de ropa demasiado ajustada o corta. No quiero que mi cuerpo sea el protagonista, si no yo, que no tape mi personalidad”. Algo que tenemos claro que no le falta, y que deja entrever en toda la entrevista tras una sonrisa constante que intuimos incluso por teléfono, sumado a esa cadencia cantarina tan propia de los isleños y que nos enamora en las primeras dos frases.

Para concluir, hemos querido hacerle de altavoz para lanzar un mensaje, aunque ella misma no se cansa de hacerlo en sus redes sociales a todo aquel que le pregunta. “Yo nunca he querido ser modelo, pero sí quiero decir a todo el mundo que el hecho de que una mujer como yo, que ha tomado la decisión de llevar el pelo blanco y no hacerse retoques también tiene cabida en la moda. Quiero que el mundo acepte que una mujer de 60 años tiene cabida en el mundo en general y también en la moda”.