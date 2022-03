‘Los Bridgerton’ llegan también a Stradivarius y estas son las prendas más bonitas de la colección

Desde hoy a las 9:00 hora española ya podemos disfrutar de los capítulos de la segunda temporada de ‘Los Bridgerton’, una de las ficciones de Netflix más esperadas y que más expectación han causado en los últimos tiempos. Y es que la adaptación de las novelas de Julia Quinn sobre los romances de una familia en la época de la regencia inglesa ha conseguido cautivarnos y no solo por su trama, si no también por su ropa, como ya hiciesen series como ‘Just Like That’, el esperado remake de la mítica ‘Sexo en Nueva York’.

Con un vestuario que solo recordamos desde la famosa película ‘Marie Antoinette’ de Sofia Coppola, ninguna ficción de época había causado tanto revuelo en el mundo de la moda, teniendo incluso su propio desfile en la pasarela madrileña. Y es que como también pasase con la biografía de la reina francesa, los personajes de ‘Los Bridgerton’ se han permitido tomarse alguna que otra licencia estilística para actualizar y modernizar las prendas sus protagonistas.

Algo que no solo ha inspirado a las pasarelas, si no también a muchas de nuestras marcas de cabecera, que no han dudado en tomar como inspiración los códigos de vestimenta de los protagonistas de la serie para lanzar piezas que bien podríamos llevar en aquel entonces. A saber, mangas abullonadas, estampados florales pero muy sutiles, detalles de nido de abeja, vestidos encorsetados, y corsés, la pieza estrella de este tipo de ropa.

La última en unirse ha sido Stradivarius, quien ha esperado hasta el mismo día del estreno de la nueva temporada para sorprendernos con una bonita y primaveral colección que no podemos esperar a llevar, y además a precios muy asequible, y es que ninguna de las prendas superara los 50 euros.

Camiseta Bridgerton estampada, de Stradivarius (15,99 euros)

Vestido midi bordado Bridgerton, de Stradivarius (39,99 euros)

Top corset jacquard Bridgerton, de Stradivarius (25,99 euros)

Pantalón crop flare sarga, de Stradivarius (22,99 euros)

Vestido largo Bridgerton corpiño, de Stradivarius (35,99 euros)

Top corset Bridgerton bordado, de Stradivarius (22,99 euros)

Pantalón Bridgerton bordado, de Stradivarius (29,99 euros)

Vestido corto Bridgerton escote corazón, de Stradivarius (29,99 euros)

Y tú ¿te animas a ser uno de los diamantes de la temporada? Te aconsejamos que corras a la tienda antes de que se agote todo.